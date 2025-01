Ramadan et Carême : L’Etat prend des mesures contre la cherté des prix

Le Ramadan et le Carême sont deux événements religieux qui approchent à grands pas au Sénégal. Ces périodes sont également marquées par une forte consommation de denrées et de produits de première nécessité (riz, sucre, huile, lait, farine, pain, etc.).

À cet égard, le Président de la République, lors de la réunion hebdomadaire de ce mercredi 29 janvier, a suggéré une gestion préventive des approvisionnements du pays et une stabilisation des prix des produits de consommation courante, en prévision des débuts prochains du Ramadan et du Carême.

Ainsi, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Ministre de l’Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention de stocks et toute spéculation sur les prix des produits, et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés en denrées et produits de consommation courante, conformément aux prix homologués. Il a également invité le Ministre de l’Industrie et du Commerce ainsi que le Secrétaire d’État aux PME/PMI à intensifier la promotion du « consommer local », en impliquant de manière significative les industries alimentaires et en accélérant la mise en œuvre des projets et initiatives de transformation locale de la production nationale.

Enfin, le Chef de l’État a rappelé au Gouvernement l’urgence de restructurer les systèmes d’approvisionnement du pays en produits alimentaires et en hydrocarbures, en tenant compte notamment du statut récent du Sénégal en tant que pays producteur de pétrole et de gaz.