Rappel à Dieu de Mame Diadia Mbaye : un pan de la mémoire de Kébémer s’effondre

Kébémer vient de perdre un pan précieux de sa mémoire avec le rappel à Dieu de notre père, le patriarche Mame Diadia Mbaye, décédé ce jour, le 29 août 2025.

Je garde en moi, avec une intensité particulière, le souvenir de nos derniers instants, il y a à peine un mois : malgré la maladie, il avait trouvé la force de m’échanger longuement au téléphone et, fidèle à son habitude, de me prodiguer ses sages conseils. Avec la subtilité qui le caractérisait, c’était sa manière de me dire adieu : « Mon fils, retiens et avance ».

La nouvelle de son départ est un choc immense, une douleur qui résonne au plus profond de moi. Mes pensées se sont immédiatement tournées vers mon père, alors en déplacement à Kelle, qui venait lui-même de perdre son neveu, Aidara Gueye, paix à son âme. Et je me suis demandé : comment allait-il accueillir cette épreuve, lui qui partageait avec Père Diadia une intimité et une fraternité indéfectibles ? J’ai été témoin de leur relation, et je sais combien Père Diadia l’avait honoré en silence, avec une fidélité rare. Les Wolofs disent avec justesse : DAAFA MEUNN GUERAM.

En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus attristées à toute la population de Kébémer. Père Mame Diadia Mbaye était bien plus qu’un homme : il était une mémoire, un repère, un véritable patrimoine vivant. Nous aurions tant voulu sa présence au centenaire prochain de notre berceau natal, mais Allah, dans Sa sagesse infinie, en a décidé autrement.

Mes pensées vont particulièrement à mon grand frère et tuteur, Ibrahima Mbaye Abraham, à Baye Lamane son fils, à Elhadji Mama, et à toute la famille. Cher Lamane, je connais la profondeur de ta douleur et la lourdeur de cette épreuve. Mais souviens-toi : un homme comme Paa Diadia ne meurt jamais vraiment. Il vit en chacun de nous, dans chaque parole de sagesse qu’il a laissée, dans chaque geste de fidélité qu’il a incarné, dans chaque cœur qu’il a marqué. Sa lumière ne s’éteindra pas ; elle t’accompagnera pour que tu continues de marcher avec dignité et courage.

L’enterrement de Père Mame Diadia Mbaye a eu lieu le 30 août 2025 à Touba.

Aujourd’hui, Kébémer pleure l’un de ses fils les plus dignes.

Demain, nous célébrerons son héritage en vivant selon ses valeurs.

Puisse Allah, dans Sa miséricorde infinie, lui ouvrir les portes du Firdaws et l’accueillir auprès des bienheureux.

Adieu Paa Diadia, nous ne vous oublierons jamais au moment de nos prières.

Ton fils, Momar Dieng Diop/ ESPAGNE