FSF : pour la crédibilité du football sénégalais, la vérité doit éclater (Par Mamadou Biguine Gueye)

Alors que l’élection d’Abdoulaye Sow à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) semblait tourner la page d’un processus électoral tendu, un recours déposé par l’un des candidats, Mady Touré, est venu jeter une ombre sur le scrutin. Ce dernier évoque de présumés cas de corruption et d’irrégularités le jour du vote. Pourtant, la FSF a jugé ce recours irrecevable, sans ouvrir d’enquête ni engager de contre-expertise indépendante.

Une décision qui suscite des interrogations profondes et mérite que l’on s’y attarde, non pas pour nourrir la polémique, mais pour préserver l’intégrité et la crédibilité de nos institutions sportives.

Des soupçons graves balayés trop vite

Mady Touré, président de l’Académie Génération Foot et figure respectée du football, n’a pas avancé ses accusations à la légère. Selon lui, des actes de corruption auraient eu lieu le jour du vote, remettant en cause la sincérité du scrutin. Il ne s’agit donc pas de simples désaccords post-électoraux, mais de faits graves qui mériteraient d’être examinés par une commission indépendante, dans un esprit de transparence.

Or, la rapidité avec laquelle la FSF a écarté le recours laisse penser que l’instance fédérale cherche davantage à enterrer l’affaire qu’à faire la lumière sur les faits.

La nécessité d’un recours au TAS

Dans un contexte où les fédérations africaines peinent encore à se libérer de pratiques opaques, il est fondamental que les voix qui dénoncent des dérives soient entendues et protégées. Si la justice sportive nationale n’offre pas de garanties suffisantes, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) apparaît comme l’ultime recours pour faire triompher la vérité.

Un tel recours ne doit pas être vu comme une manœuvre contre la FSF, mais comme un acte de salubrité démocratique, destiné à renforcer les fondations morales et juridiques de notre football. Car le vrai danger, ce n’est pas la contestation; c’est l’indifférence face aux soupçons de fraude.

L’image du Sénégal en jeu

Le Sénégal est aujourd’hui une puissance montante du football africain. Champion d’Afrique en titre (2021), nation qualifiée aux dernières Coupes du monde, et pourvoyeur de talents dans les plus grands championnats, notre pays inspire et rayonne. Mais ce rayonnement sportif doit s’accompagner d’une exemplarité institutionnelle. Nous ne pouvons pas prétendre à un leadership africain si nos processus électoraux au sein des structures sportives ne sont pas au-dessus de tout soupçon.

Fermer les yeux sur des accusations de corruption, c’est envoyer un mauvais signal à la jeunesse, aux clubs, aux entraîneurs et aux investisseurs qui croient en un football sénégalais transparent, juste et compétitif.

Un appel à la responsabilité collective

Le combat de Mady Touré ne doit pas être vu comme une querelle personnelle, mais comme une alerte citoyenne. Il appartient désormais à la société civile, aux journalistes, aux acteurs du sport et aux juristes intègres de soutenir toute démarche visant à faire éclater la vérité que celle-ci vienne confirmer ou infirmer les accusations.

Car à long terme, le silence est plus corrosif que l’erreur. Si les soupçons sont infondés, seul un processus indépendant pourra le démontrer. S’ils sont avérés, alors il faudra assumer les conséquences et corriger les dérives.

En définitive, l’affaire post-électorale à la FSF ne doit pas être étouffée. Le football sénégalais mérite mieux qu’un climat de suspicion. Mady Touré doit être encouragé à saisir les instances internationales du sport, pour que les faits soient clarifiés et que la justice soit rendue.

Le football ne se joue pas seulement sur les pelouses. Il se joue aussi dans les valeurs que nous défendons en dehors des stades.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste