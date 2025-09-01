Trafic de drogue : Un sénégalais arrêté en Italie

Un Sénégalais de 55 ans, sans domicile fixe et en situation irrégulière, a été arrêté en Italie pour « trafic de craks » par les forces de l’ordre de Turin dans le quartier de Lingetto. Le mis en cause a été pris en flagrant délit alors qu’il cédait une dose de craks d’environ un gramme à un consommateur italien. Ce dernier a également été fiché par les autorités pour la somme de 25 euros.

L’intervention des limiers s’est déroulée rapidement, ce qui a permis aux agents de saisir la drogue ainsi que l’argent de la transaction.

Selon des révélations de la police rapportées par le journal Les Echos, ce secteur du Lingotto est surveillé de près en raison de la recrudescence du trafic de stupéfiants. Le mis en cause devrait faire faire face à des poursuites pour trafic de drogue