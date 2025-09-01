Affaire MFDC : Amidou Djiba sollicite la « clémence de la justice »

Amidou Djiba, déclaré porte-parole de l’aile politique du MFDC/Section Mangoukoro, a effectué, face aux enquêteurs, un virage à 180 degrés par rapport aux déclarations qui lui ont valu d’être arrêté par la Section de recherches et inculpé par le doyen des juges pour complot contre l’autorité de l’État et l’intégrité du territoire, participation à un mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs criminelle.

Selon Libération, qui donne l’information, face aux gendarmes de Colobane, il serait revenu sur ses propos. «Le mis en cause a prétendu qu’en qualifiant le chef de l’État de ‘nouveau-né politique’, il ne visait nullement à l’offenser. Selon lui, le terme traduisait uniquement la jeunesse du Président et son entrée récente dans la vie politique.»

Entre outre, poursuit le journal, Amidou Djiba a déclaré «qu’en tant que sérère, le Président est pour lui, diola, un cousin et qu’il nourrit une grande admiration à son égard».

Poursuivant sa plaidoirie, le sexagénaire, «concernant les drapeaux brandis et les chants entonnés dans les vidéos [suggérant des emblèmes de la ‘République de Casamance’], il a soutenu qu’il n’a jamais été question de proclamer l’indépendance de la Casamance ni de former un gouvernement ou de déclarer un État. Amidou Djiba jure qu’il ignorait que ses déclarations pouvaient être interprétées comme une atteinte à la République».

En définitive, résume Libération, le militant du MFDC «a exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice».