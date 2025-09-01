Richard-Toll : L’usine Dolima braquée

L’usine Dolima de Thiabakh, dans la commune de Richard-Toll, a été braquée dans la nuit du samedi au dimanche. Des individus cagoulés et armés de fusils, de machettes et de gourdins ont investi les lieux en passant par le portail d’entrée.

Dès l’irruption des malfaiteurs, l’une des deux vigiles en poste, Dieynaba Diallo, a pris fuite tandis que son collègue, Iba Diop, a été neutralisé. Ce dernier servira d’ailleurs malgré lui de guide aux assaillants pour faire le tour du propriétaire.

Au niveau de l’espace Mosquée, les voleurs ont pris deux portables. À l’étage, ils ont mis sens dessus dessous les quatre bureaux, arrachant les tiroirs, éventrant les meubles et jetant les documents au sol.

À la fin de leur expédition, les membres du gang ont pris la direction de Mbane, abandonnant sur place deux blessés, le chauffeur Daouda Diagne et un autre vigile nommé Amadou Sy.

Le commissariat de police de Richard-Toll a reçu l’alerte à 4 heures 24 minutes précises, signale L’Observateur, qui révèle ce braquage dans son édition de ce lundi. Le journal ne précise pas le niveau du préjudice.

Les enquêteurs espèrent que les caméras de surveillance les placeront sur la piste des malfaiteurs, souffle la même source.