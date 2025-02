Rapport Cour des comptes : Cheikh Diba a rencontré les bailleurs de Fonds

Cheikh Diba a présidé une rencontre virtuelle avec la communauté des investisseurs internationaux. Objectif : «partager les conclusions du rapport de la Cour des Comptes», informe son ministère dans un communiqué de presse. Dans les discussions, le département dit avoir présenté à ces bailleurs, «les mesures correctives et réformes d’ores et déjà mises en œuvre ou envisagées pour renforcer la gestion des finances publiques.»

La séance s’inscrit, selon le Ministère des Finances et du Budget, dans une dynamique de transparence vis-à-vis des partenaires économiques du Sénégal et de dialogue permanent et constructif avec ces derniers. Elle a réuni 371 participants, comprenant des investisseurs internationaux, en majorité anglo-saxons, américains et européens.

«Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh DIBA, s’est prêté à l’exercice de réponse aux interrogations des participants en apportant des éclaircissements sur les mesures prises pour garantir une exécution budgétaire rigoureuse et renforcer la transparence des finances publiques», informe le texte.

Il a aussi assuré que l’Etat continuera à considérer favorablement les opportunités de gestion active de sa dette, conformément à sa stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Et les perspectives de croissance, avec l’exploitation des hydrocarbures, la maîtrise du déficit et le recours aux instruments de financement innovants permettront d’infléchir le ratio d’endettement, dit-il.