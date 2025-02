Rapport Cour des comptes : Malick Gakou parle de « génocide économique »

La situation des finances publiques de notre pays révèle un génocide économique sans précédent dans notre histoire contemporaine. Ces conséquences non maîtrisées peuvent durablement remettre en cause les équilibres fondamentaux de notre société et menacer de manière pérenne l’avenir des futures générations.

Il nous faut à présent saluer le courage et la témérité du Premier ministre Ousmane SONKO dans sa volonté de remettre les pendules à l’heure pour le triomphe de la défense des intérêts supérieurs de la nation. C’est dans cette même veine qu’il faut tirer toutes les conséquences de cette calamité et situer les responsabilités individuelles et collectives.

Vive le Sénégal.

Malick GAKOU

Ancien Ministre

Président du Grand Parti