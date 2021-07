Rapports de force avec Macky…Sonko bat Karim Wade et Khalifa Sall

Le Conseil des ministres a examiné et adopté le lundi dernier, le projet de loi portant code électoral. D’une part, il tranche en faveur de l’opposition en supprimant le parrainage citoyen et en acceptant le suffrage direct pour l’élection du maire. D’autre part, il introduit une caution. Sauf que le montant n’a pas encore été déterminé…Mais pour les cas des droits civiques du candidat du PDS, Karim Wade et du leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall dit Khaf, le nouveau code électoral n’a rien dit…Macky continue de piétiner leurs droits. Et c’est ce sort qu’a refusé Ousmane Sonko du Pastef dans un rapport de force.

Le leader de la formation politique Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef), Ousmane Sonko disait dans une déclaration télévisée du dimanche 7 février 2021 lors de l’éclatement de l’affaire Adji Sarr : « Macky Sall ne connaît que le rapport de force, il ne connaît pas le droit, demandez à Khalifa Sall ou à Karim Wade ». Ces propos de Sonko sont lourds de sens. Aurait-il eu le même sort que Khalifa Sall et Karim Wade s’il ne s’était pas opposé à sa liquidation politique par un rapport de force les 3, 4 et 5 mars 2021 ?

Les leaders du PDS et Taxawu Sénégal, Karim Wade et Khalifa sall ont été zappés par le nouveau code électoral…Sont-ils encore victimes de leur passivité face aux calculs politiques du président Macky Sall ? Ils ont appelé au calme lors des verdicts qui scellaient leur sort politique. Sonko a, quant à lui, appelé à l’affrontement. Ils ont accepté la médiation et les voilà écartés du chemin de leur adversaire politique. Sonko n’a pas transigé et n’a accepté aucune médiation.

Karim Wade

Dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin, le fils d’Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 à 2012, sortait libre de la prison de Rebeuss à Dakar. Il avait accompli, compte tenu de sa détention préventive, la moitié de sa peine de six ans d’emprisonnement prononcée en 2015. Et selon des sources, plusieurs chefs d’Etat africains et le Qatar avaient plaidé la cause du fils de l’ancien président, condamné pour enrichissement illicite après une instruction bâclée. Aujourd’hui, il est encore victime de cette médiation et de son refus d’affronter le président Macky…

Khalifa sall

Deux ans et six mois derrière les grilles de la prison de Rebeuss, Khalifa Sall est libéré le dimanche 29 septembre, après la signature du décret de grâce par le président de la République. Selon des sources, « après avoir œuvré à la réconciliation entre l’ancien président Wade et son successeur, Serigne Mountakha Mbacké, le calife général des mourides, aurait pesé de toute son influence pour arracher un engagement de Macky Sall en faveur de la libération du maire de Dakar qui avait effectué la moitié de sa peine de 5 ans de prison pour escroquerie sur les fonds de la caisse d’avance de la mairie de Dakar ». Aujourd’hui, Khalifa Sall est toujours privé de ses droits civiques.

Le refus de Sonko

Ayant vécu les liquidations politiques de Khalifa Sall et de Karim Wade, Ousmane Sonko opposé de manière violente. Il a appelé ses partisans à défendre ses droits civiques et à ne pas laisser Macky sall réduire l’opposition à sa plus simple expression. Et les conséquences ont été dramatiques. Le président Macky a reculé et l’opposant radical Ousmane Sonko a survécu à la liquidation politique. Sonko a bien compris cette citation d’Alfred Sauvy : « L’opinion publique est souvent une force politique, et cette force n’est prévue par aucune constitution. »

