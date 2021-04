Rebondissement…Le mandat d’arrêt contre le PDG de Teranga Gold annulé !

La Chambre d’accusation de Dakar vient d’annuler, selon des informations glanées par le journal Libération, le mandat d’arrêt délivré par le Doyen des juges contre le Président Directeur Général (PDG) de Teranga Gold, Richard Young.

Pour rappel, le 11 février 2020, pour le compte de la société Badr, Me Assane Dioma Ndiaye avait déposé une plainte avec constitution de partie civile contre le mis en cause, pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur au moins 20 millions de dollars.

C’est à la suite du feu vert du parquet, que le Doyen des juges avait adressé plusieurs convocations à Richard Young. Le 14 décembre, le magistrat instructeur avait décerné un autre mandat mais cette fois-ci suivi d’un procès-verbal (PV) de recherches infructueuses. Avant d’autres mesures conservatoires allant de la saisie des comptes bancaires de la société Teranga gold Ltd au Sénégal, de ses actions dans le capital de la société Sabodala gold corporation mais aussi de ses productions d’or au Sénégal. Young peut finalement revenir au Sénégal sans être inquiété. Par ailleurs, la source rapporte que ces mesures conservatoires n’ont pas empêché la finalisation de l’accord de fusion entre Endeavour et Teranga gold.