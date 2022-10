Reconduit dans le gouvernement : Serigne Mbaye Thiam répond à ses détracteurs

Si Macky était appelé à choisir des ministres socialistes, je serai à le premier à rendre mon poste. C’est la réponse de Serigne Mbaye Thiam à ses détracteurs qui voulaient son remplacement. Le ministre de l’Eau et de l’assainissement soutient que la compétence n’est pas le seul critère pour être dans un gouvernement.

« Je me lance. » Telle est la boutade de Serigne Mbaye Thiam sur la succession de Tanor. Il a fait cette déclaration lors de son meeting à Keur Madiabel dimanche. Galvanisé par une immense foule acquise à sa cause, le secrétaire national aux élections a pris date pour le prochain congrès. Cette sortie officialisant sa candidature pour le poste de secrétaire général risque de créer une vague de réaction au sein du parti, plus de 3 ans après le décès de Ousmane Tanor Dieng. La section Ps de Keur Madiabel a décidé de porter sa candidature pour remplacer Aminata Mbengue Ndiaye. Par ailleurs, il est le seul ministre qui a participé à tous les gouvernements du Président Macky Sall.

Mais cette faveur à Serigne Mbaye Thiam a créé quelques remous au Parti socialiste avec des responsables une rotation. Ali Mané et Abdoulaye Gallo Diao, deux membres du Bureau politique du Ps, n’ont pas mis de gants pour descendre en flammes leur camarade au lendemain de la publication de la liste des membres du gouvernement. Deux semaines après, le ministre de l’Eau et de l’assainissement a répondu à ses détracteurs de son grand rassemblement à Nioro, son fief.

Devant des délégations du Bureau politique et du Secrétariat exécutif national du parti, Alpha Bayla Guèye, Aissatou Diagne, les deux coordonnateurs de Vision socialiste, mais aussi Amadou Dème, le maire Abdoulaye Diatta, des délégations de familles religieuses, de Moustapha Niasse, M. Thiam a juré qu’il n’a pas cherché à conserver vaille que vaille son poste dans le gouvernement Amadou Ba. « Avant la formation du gouvernement, des jeunes sont venus me voir pour prier en faveur d’une reconduction. Je leur ai dit que le Président Macky ne sera pas plus digne que moi. S’il y a des difficultés au sein du Parti socialiste ou à Nioro et qu’il devait choisir dans le département, je lui dirai que si ce que vous avez fait pour moi n’est pas suffisant, rien ne sera suffisant à mes yeux, prends le poste et donnes le à quelqu’un d’autres », a rapporté le secrétaire général de l’Union départementale du Ps à Nioro.

Serigne Mbaye Thiam a rappelé les qualités pour être ministre. « La compétence ne suffit pas pour être dans un gouvernement. Il y a d’autres critères. Si Dieu vous donne la chance d’être dans un gouvernement de 30 ou 40 ministres sur 17 millions de Sénégalais, même si un seul jour, il faut rendre grâce à Dieu et celui qui vous a mis là-bas », a dit le ministre de l’Eau et de l’assainissement devant toutes les sections du Ps à Nioro. Devant le nouveau ministre des Finances et du budget et également originaire de Nioro, M. Thiam a fait une confidence. « Je ne vais pas trahir un secret en révélant que Mamadou Moustapha Ba était appelé à être dans le gouvernement depuis longtemps. Mais il a toujours dit que ce qu’il faisait au ministère du budget est tellement important qu’il ne pouvait pas laisser ça de côté. C’est un homme compétent et un frère pour moi », a a-t-il salué.

Source : Emedia