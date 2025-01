Reconstruction du PS : Niokhobaye Diouf soutient l’appel de Serigne Mbaye Thiam

OUI CAMARADE SERIGNE,

Cet appel de notre camarade Serigne Mbaye THIAM, qui remet à la surface mémorielle un certain « mémorandum » de l’IRAS devenu IR/PS, et qui à son époque, sensibilisait déjà sur l’impérieuse nécessité de mutation profonde de nos modes de fonctionnement. C’est dire à quel point il arrive à son heure, oui, parce qu’elle est grave l’heure !

Anatomie d’un Parti socialiste en déchéance

Il demeure un exercice périlleux de refaire le bilan de notre démarche politique de cette dernière décennie sans pour autant verser dans la redondance, tant les nombreux manquements ont fait l’objet de critiques aussi pointues que protéiformes. Seulement, nous ne pouvons nous passer d’accuser la remarquable léthargie de nos instances (dénoncée par le camarade SMT), premier coupable de la décadence politique de notre parti, elle nous a empêcher de constater les grandes mutations de l’environnement socio-politiques et l’exigence persistante, d’un jeune électorat en mal de réponses à ses souffrances manifestement indéchiffrables par une certaine classe politique, au premier chef de laquelle, nous devons malheureusement compter le Parti socialiste.

Nous retiendrons de cet appel l’absence criarde de programme du parti socialiste, d’une offre politique, mais surtout de projet de société à même de proposer des réponses factuelles aux difficultés sociétales exprimées par le peuple.

Le défi raté du faire ensemble et la barrière de l’oubli de soi, qui ont fini de déconstruire nos bases déjà éprouvées par 12 années d’opposition au PDS et il faut le dire, 12 autres années d’une coalition Benno Bok Yakar aux effets politiques dévastateurs pour notre parti.

Enfin, l’absurde dans le choix du candidat Amadou Ba, suivi de l’humiliante défaite dont nous avons la responsabilité en partage, après son investiture en grande pompe aux sein de nos murs. Quelle faute politique !

Oui au mixte générationnel pour une transition sereine

Au vu de la taille des chantiers qui s’érigent devant nous, il est évident que nous devrons mettre à l’ouvrage toutes les forces de notre parti, dans leurs diversités. Il est question aujourd’hui de construire des consensus forts, en agrégeant comme le propose le camarade SMT à l’expérience des moins jeunes, l’audace et le génie des jeunes. Ce format par ailleurs, exige d’apporter des réponses factuelles à des préoccupations à peine tues de bon nombres de camarades de la jeune garde du parti.

Comment confier dans cette période, aux jeunes et non moins septiques leaders, des gages de partage du maillet décisionnel pour garantir leur efficacité sur le front politique, où, il faut le reconnaitre les affrontements sont portés par une sentinelle de plus en plus jeune et aguerrie ?

Quels espaces concéder aux anciens pour garder leurs efficacités et garantir le transfert d’expérience indispensable à toute projection sur les défis à venir ?

Quelles passerelles construire entre les différentes structures et sensibilités afin de garder une cohésion à l’épreuve des grands changements nécessaires ?

Parce que verser dans des promesses de gascon, ne fera qu’empirer une situation déjà bien triste et pourrait ensevelir les derniers espoirs d’un parti qui va mal.

Oui pour l’audace de la reconstruction

Parce que reconstruire le parti passera par un changement de paradigme profond, chez chaque militant et sympathisant. L’audace commencera par soi-même s’affranchir de ses propres doutes, de ses peurs, de la peur de l’autre, parfois de renoncer à ses propres projets pour le triomphe du parti. Vaincre également nos paresses et nos insuffisances pour aller au-devant des combats de la refondation.

C’est déconstruire pour mieux fabriquer nos structures politiques, réécrire nos textes afin de les alléger, avant de les adapter aux contextes nouveaux. C’est repenser nos idées politiques en leurs dotant des réponses conformes à la demande sociale et aux enjeux de gouvernance actuels.

C’est enfin retrouver la fierté de porter un discours, notre discours politique sur l’espace public, en réaffirmant nos valeurs socialistes, en les portant en contradiction aux autres idées infructueuses et dangereuses pour notre nation.

Oui pour honorer notre Secrétaire général et lui fournir des gages d’une relève assurée !

Sans donner quitus quant à la gestion de ces dernières années, dont de toute façon la responsabilité est, par tous, partagée, nous devons reconnaitre l’immensité de son action politique dans la vie du parti. Reconnaitre la grande militante « femme » qu’elle est et a toujours été.

Mais c’est aussi devant l’impossibilité, fort du contexte, d’opérer une transition au sommet par les mécanismes édictés par nos textes, il faut avec elle, trouver des compromis dynamiques, en intelligence avec les personnalités du parti (pensée forte aux sages), pour inventer par la puissance du dialogue, des moyens de relance du leadership du parti.

Démarche sans laquelle sa disparition reste une menace plus que jamais imminente.

Pour L’IR/PS

Niokhobaye DIOUF, secrétaire général de la coordination de Fatick commune, coordonnateur de l’IR/PS.