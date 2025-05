Reddition des Comptes…La Solidarité de Macky à Mansour Faye interroge

La reddition des comptes continue de secouer les fondations de l’Alliance pour la République (APR). Et aussi le cercle intime de l’ancien président Macky Sall. Alors que plusieurs membres de son parti sont déjà été placées sous mandat de dépôt, l’arrestation récente de Mansour Faye, beau-frère de l’ancien chef de l’État, fait parler. La solidarité sélective de Macky Sall contrastant avec un silence apparent pour d’autres membres du parti et anciens ministres incarcérés ne lui fait pas une bonne publicité.

La mise sous mandat de dépôt de Mansour Faye, ancien ministre, est toujours sur les lèvres. Accusé de surfacturation présumée de riz pour un montant de 2,749 milliards de FCFA durant la période du Covid-19, il est un exemple palpable de la volonté des nouvelles autorités de faire de la reddition des comptes plus qu’un slogan de campagne. Mais ce qui a particulièrement retenu l’attention dans cette affaire, c’est l’information, largement relayée par la presse sénégalaise, selon laquelle Macky Sall lui-même aurait tenté de faire «sauver» son beau-frère en proposant une caution colossale, incluant la valeur d’un terrain estimé à cinq (5) milliards de FCFA. Une offre finalement rejetée par la Haute Cour de Justice.

Cette démarche Macky soulève de vives questions. Comment expliquer une telle implication personnelle, et surtout financière, pour un seul membre de son entourage familial, alors que d’autres cadres de l’APR et anciens ministres, également arrêtés et poursuivis dans le cadre de cette même traque, semblent ne pas bénéficier du même niveau de soutien public et financier de la part de l’ancien président ?

Des figures comme le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, placé sous bracelet électronique, ou d’autres anciens ministres déjà incarcérés, n’ont pas vu une telle démonstration de solidarité matérielle de la part de l’ancien chef de l’État. Certes, l’APR a, en tant que parti, dénoncé une « justice aux ordres » et des « persécutions politiques », mais aucune information n’a fait état d’une intervention directe et personnelle de Macky Sall pour leur libération, comparable à celle envisagée pour Mansour Faye.

Cette disparité dans le soutien apparent de Macky Sall alimente les critiques et renforce le sentiment d’une « justice à deux vitesses », mais aussi d’une solidarité « à géométrie variable » au sein de l’ancien cercle du pouvoir. Pour de nombreux observateurs et une partie de l’opinion publique, cette action de l’ancien président pour son beau-frère est perçue comme une illustration flagrante d’un népotisme persistant et d’une priorité accordée aux liens de sang plutôt qu’à une défense collective des cadres de son parti.

Dans cette affaire, les avocats de Mansour Faye dénoncent un acharnement politique. Selon eux, l’objectif réel est de déstabiliser l’ancien président et son entourage. Cependant, la tentative de cautionnement par l’ancien chef de l’État pour son beau-frère vient complexifier leur argumentaire, en donnant du poids à l’idée d’une protection privilégiée pour un proche.

Cette situation met en lumière les défis auxquels est confronté le Sénégal dans sa quête de reddition des comptes. Au-delà des aspects purement juridiques, c’est l’éthique politique, la perception de l’égalité devant la loi et la nature des relations au sein de l’ancien pouvoir qui sont mises à l’épreuve. La réaction de Macky Sall dans l’affaire Mansour Faye, si elle témoigne d’une loyauté familiale, expose également une divergence de traitement qui ne manque pas d’interroger la population et les analystes politiques.

En définitive, l’affaire Mansour Faye et la tentative de cautionnement par Macky Sall ne sont pas qu’un simple fait divers judiciaire. Elles sont le reflet d’une dynamique complexe où se mêlent relations familiales, pouvoir politique, et les exigences d’une justice qui se veut impartiale, dans un contexte de transition politique où chaque geste est scruté et interprété à l’aune de la lutte contre l’impunité.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn