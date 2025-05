Reddition des Comptes…la «dynastie Faye-Sall» décimée ! 

Le Sénégal est actuellement le théâtre d’une vaste opération de reddition des comptes, une promesse clé du nouveau régime en place. Cette offensive judiciaire, visant à lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics, frappe de plein fouet l’ancien cercle du pouvoir, et plus particulièrement la famille de l’ancien président Macky Sall. L’arrestation récente de Mansour Faye symbolise la détermination des nouvelles autorités à faire toute la lumière sur la gestion passée, et ce, sans ménagement.

Le mandat de dépôt de Mansour Faye ce lundi a surpris plus d’un. Ancien ministre aux portefeuilles variés et maire de Saint-Louis, il est mis en cause dans une affaire de surfacturation présumée de riz, d’un montant de 2,749 milliards de FCFA, destiné aux populations durant la période du Covid-19. Cette inculpation, qui fait suite à un rapport accablant de la Cour des Comptes, n’est pas un cas isolé. Il rejoint ainsi d’autres anciens ministres du régime de Macky Sall déjà placés sous mandat de dépôt.

L’affaire Mansour Faye prend une dimension particulière en raison de ses liens familiaux étroits avec l’ancien président. Beau-frère de Macky Sall et époux de sa sœur, il était perçu comme un pilier du régime, une figure intouchable dans l’ancienne configuration politique. Son arrestation est donc interprétée par de nombreux observateurs comme un message fort des nouvelles autorités, soulignant que personne ne sera épargné dans cette quête de transparence et de justice.

Les rumeurs et accusations persistantes concernant les fils de Macky Sall s’ajoutent à cet atmosphère tendue. Bien qu’aucune inculpation ou placement sous mandat de dépôt n’ait été officiellement confirmée les concernant à ce jour, des informations de presse ont fait état de convocations judiciaires pour certains d’entre eux, cités dans des affaires de transferts de fonds douteux et de scandales financiers. Ces allégations, même à ce stade préliminaire, contribuent à alimenter le sentiment d’une traque qui s’étend aux ramifications les plus profondes de l’ancien pouvoir.

Les avocats de Mansour Faye dénoncent fermement ce qu’ils qualifient d’acharnement politique, arguant que cette opération de reddition des comptes est instrumentalisée pour atteindre l’ancien président et son entourage. Ils ont annoncé leur intention d’intenter des recours, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour contester la légalité et le bien-fondé de ces poursuites. Cette ligne de défense met en exergue la perception d’une justice à double vitesse, où l’appartenance politique influence le traitement des dossiers.

La traque lancée par le nouveau régime risque de coûter cher à la famille de l’ancien président Macky Sall. Certains ont été au cœur de l’appareil étatique. Sous Macky Sall, Mansour Faye était peint comme le «tout-puissant» beau-frère. À l’heure des comptes, la «dynastie Faye-Sall» risque de payer très cher.

La Haute Cour de Justice, seule habilitée à juger les anciens ministres pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, est au cœur de ce processus. Le nouveau gouvernement sénégalais, à travers son ministre de la Justice, a réaffirmé sa détermination à récupérer les avoirs détournés et à faire répondre de leurs actes tous ceux qui ont dilapidé les deniers publics. L’objectif principal de cette reddition des comptes, au-delà des sanctions, est de contribuer à une gestion plus rigoureuse de l’État et de réinjecter les ressources détournées dans les circuits utiles à la collectivité.

Cependant, cette intensité de la traque et la multiplication des affaires concernant des figures de l’ancien régime interrogent sur l’équilibre entre justice et possible règlement de comptes politique. La population, lassée des impunités supposées, observe avec attention ce tournant. La crédibilité de cette opération dépendra de sa capacité à combiner rigueur procédurale, impartialité et efficacité dans la récupération des fonds détournés, pour éviter qu’elle ne soit perçue comme une simple chasse aux sorcières.

En somme, la reddition des comptes au Sénégal est bien plus qu’une simple série d’enquêtes judiciaires. Elle est devenue un catalyseur de tensions politiques, une épreuve de force entre l’ancien et le nouveau régime, et une véritable épreuve pour la famille de Macky Sall, dont plusieurs membres et proches collaborateurs se retrouvent désormais sous le coup de la justice, décimant ainsi le cercle intime de l’ancien président.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn