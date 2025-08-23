Société

Redevances de fréquences : l’ARTP recouvre 27,6 milliards au 1er semestre 2025

Par Niakaar
0

Le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a révélé, ce samedi, qu’à la fin du 1er semestre de l’année 2025, le montant recouvré pour les redevances de fréquences s’élève à 27,6 milliards.

Dahirou Thiam déclare qu’il s’agit là, de 19,8 milliards de francs Cfa de plus que les revenus des domaines et 7,8 milliards de moins que les recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Le Dg de l’Artp renseigne qu’en fin 2024, à la même période, le montant total recouvré, pour ce qui est des recettes non fiscales, s’établissait à 64,92 milliards contre 116,6 milliards en fin juin 2025. «Soit près du double», dit-il.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra