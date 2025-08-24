Audit au Musée des Civilisations noires : un rapport accablant

Le Musée des Civilisations noires (MCN) est au cœur d’une controverse majeure après la publication d’un rapport d’audit couvrant la période 2017-2024. Réalisé par le cabinet Sorex S.A., ce document met en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion financière de l’institution, avec des présomptions de marchés fictifs, de surfacturations et de détournements.

Selon les auditeurs, en 2017, un montant de 114,3 millions FCFA a été dépensé sans pièces justificatives. L’année suivante, peu avant l’inauguration officielle du Musée, un serveur informatique acquis pour près de 185 millions FCFA a été jugé fortement surévalué : son prix réel sur le marché serait de l’ordre de 85 millions FCFA. Les enquêteurs estiment, en outre, que deux entreprises supposées concurrentes auraient entretenu des liens d’affiliation, biaisant ainsi la procédure d’acquisition.

Le rapport révèle également qu’en 2021, un auditeur interne avait signalé un détournement d’environ 100 millions FCFA imputé à l’agent comptable de l’époque. Les investigations ont confirmé ce manquement, resté sans poursuite judiciaire ni remboursement jusqu’à ce jour.

Les auditeurs soulignent par ailleurs un non-respect des obligations fiscales, notamment en matière de déclarations de TVA précomptées, en violation des textes en vigueur.

Concernant les acquisitions d’œuvres d’art, aucune irrégularité délictueuse n’a été formellement constatée. Toutefois, le rapport relève que seule une quarantaine d’artistes se sont partagé près d’un milliard FCFA entre 2018 et 2023. Une situation qui pousse les experts à recommander la mise en place d’une commission chargée de réévaluer la valeur réelle des acquisitions artistiques du Musée.

Ces conclusions, si elles étaient confirmées par une enquête judiciaire, mettraient en évidence une prédation structurelle des ressources publiques dans le secteur culturel. L’affaire rappelle les controverses précédemment relevées autour de l’utilisation des fonds d’urgence liés à la pandémie de Covid-19, mais cette fois-ci au sein d’une institution culturelle majeure.