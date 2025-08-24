Rouen…Il baisse le pantalon d’une femme de 37 ans et tente de la violer

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi sur l’île Lacroix à Rouen, en Seine-Maritime.

Vers 2H40 du matin, une femme de 37 ans se trouvait avenue Jacques-Chastellain lorsqu’un individu a tenté de la violer sous la menace d’un couteau.

Cet homme, qui avait pantalon baissé, a déchiré le pantalon de la trentenaire qu’il maintenait au sol.

Mais la victime s’est débattue de toutes forces. Un témoin est intervenu. L’agresseur l’a alors menacé avec son arme.

Les secours ont pris en charge la victime qui souffre de blessures au dos, probablement dues au fait qu’elle a été trainée au sol.

L’assaillant, âgé de 37 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

