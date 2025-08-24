People

Disparue…une femme enceinte de 3 mois est retrouvée enterré dans une forêt

Par Niakaar
Kylee Monteiro, 18 ans, avait disparu le 7 août dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Ce jour-là, cette jeune fille, enceinte de 11 semaines, s’était rendue au domicile de son petit-ami et lui avait demandé de loger chez lui.

Le soir-même, Kylee avait appelé sa grande sœur expliquant que le jeune homme de 22 ans l’avait frappée et étranglée. « Si je meurs, c’est lui », aurait-elle déclaré.

Le 14 août, une perquisition a été menée sur la propriété du suspect mais rien n’a été trouvé.

Mais, mardi 19 août, Gregory Groom s’est rendu de lui-même au poste de police pour confesser le meurtre.

Le jeune homme a indiqué qu’il avait enterré le cadavre de la victime après l’avoir frappé et poignardée. Il a guidé les policiers jusqu’à l’orée d’une forêt où le corps a été retrouvé et identifié.

Le suspect devrait rester en détention provisoire jusqu’à son procès.

Source : F D

