Thiaroye : un gang de voleurs démantelé par la Police

Le commissariat de Thiaroye a réussi un important coup de filet le 19 août 2025, en procédant à l’arrestation de quatre individus accusés d’association de malfaiteurs et de vol en réunion avec effraction.

Les mis en cause sont soupçonnés d’avoir participé, dans la nuit du 8 août, au cambriolage d’une boutique de mercerie et de transfert d’argent au marché de Thiaroye. Selon la plainte du commerçant, une bande de six malfaiteurs avait désactivé les caméras de surveillance avant de forcer les portes du magasin. Leur butin s’élevait à 63 millions de francs CFA.

Grâce à des renseignements précis, les enquêteurs ont remonté la piste des suspects jusque dans le quartier de « Bagdad ». Un premier individu interpellé a rapidement reconnu sa participation, expliquant avoir reçu 3 millions de francs CFA de sa part du butin. Avec cette somme, il aurait acheté une moto, quatre moutons et des vêtements neufs.

Une perquisition a permis de récupérer 2,2 millions de francs CFA en liquide, la moto ainsi que les moutons, retrouvés au domicile de son père.

Au total, quatre membres présumés de la bande ont été arrêtés et présentés au Parquet. L’enquête se poursuit pour identifier et mettre la main sur les deux autres complices toujours en fuite.