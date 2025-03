Réformes à l’APR…Macky ressuscite des «traîtres» et des «fantômes»

Macky Sall a toujours été qualifié de génie politique. Il a su tenir tête à tous ses adversaires depuis douze. Malheureusement, la perte du pouvoir ne lui va pas du tout. Le patron de l’Alliance Pour la République (APR) a précipitamment quitté le territoire national pour se réfugier. Depuis son nouveau QG, il gère son parti sauf qu’il multiplie les bourdes. Ces erreurs risquent de ramener les «traîtres» et les «fantômes» dans le jeu politique.

Macky Sall veut gérer sa formation politique à distance. C’est-à-dire, rester au Maroc, où il a décidé de s’installer, et donner des directives concernant la tenue des réunions et prendre des décisions pour réorganiser le parti. La preuve, après le débat sur les différents profils qui ont dû diriger les réunions, l’ancien président a, par décision prise lundi dernier, nommé les plus de 400 personnes qui composent le secrétariat exécutif national. Des nominations qui ont mis de nombreux républicains dans une colère noire.

A la tête de cette liste figure Mbaye Ndiaye pour la région de Dakar. A Thiès, Augustin Tine ouvre la liste au moment où Dame Diop dirige Diourbel. Macky Sall reste l’homme fort de Fatick, Mariama Sarr à Kaolack, Mansour Faye à Saint-Louis, Mbery Sylla à Louga, Farba Ngom à Matam, Abdoulaye Seydou Sow à Kaffrine. Cette nouvelle configuration semble ne pas déranger l’ancien parti au pouvoir. Dans un communiqué, l’Alliance pour la République s’est félicitée de cette nouvelle organisation avant d’inviter les nouveaux membres du SEN à mouiller le maillot dans l’intérêt du parti.

Sauf que Macky Sall est en déphasage total avec son parti. Beaucoup de personnes qui ont quitté ce parti sont dans cette liste. L’un de ces démissionnaires s’est voulu très clair avec Macky Sall et Cie. « J’ai été informé par des jeunes de l’APR de la région de Diourbel. Ils m’ont fait part que le président Macky Sall vous a mis dans une liste du secrétariat exécutif de son parti l’APR. Je pense que le président ne peut pas me mettre dans une liste sans me tenir informé de sa volonté de reprendre des activités politiques et de solliciter mon soutien ou ma collaboration », s’est expliqué Moustapha Cissé Lo, ancien député et vice-président de l’Assemblée nationale.

Exclu de l’APR depuis 2020, Moustapha Cissé Lo indique qu’il n’est plus actif sur le plan politique. « J’ai déjà dit aux Sénégalais que je ne suis plus actif sur le plan politique même si c’est avéré que c’est le président (Macky Sall) qui m’a inscrit. Je pense qu’il devait m’appeler pour m’informer et recueillir mes avis et mes suggestions », a insisté Cissé Lô. «Ce n’est pas en inscrivant un nom sur une liste que l’on obtient un soutien. Il y a des principes à respecter», a-t-il ajouté dans des propos largement partagés par la presse.

D’autres démissionnaires sont aussi présents sur cette liste. Ce qui fait dire à certains que Macky Sall n’aurait «pas pris la peine de bien lire la liste qu’on lui a proposée». Dans le cas contraire, Macky aurait une fois de plus trahi ses défenseurs. Car il ne peut pas nommer des personnes qui lui ont tourné le dos au profit des vrais militants qui ont fait face à la machine politique de Pastef. Pour ces républicains, ils ont mouillé le maillot et mérite plus de considération de leur leader

«La nouvelle composition du Sen prouve que le Pr Macky Sall continue de faire confiance aux traîtres qui l’ont abandonné au détriment de ceux qui lui sont toujours fidèles et j’ai décidé de démissionner de l’Apr et de rester à la disposition de l’opposition», a commenté un fervent souteneur de l’ancien président sur Facebook. Un sentiment partagé par beaucoup de ses inconditionnels sur les réseaux sociaux. La frustration se lit sur certains visages et elle pourrait être fatale aux gens du «Macky».

La nouvelle composition de la liste du SEN de l’Apr est perçue comme une «vraie insulte pour les républicains qui ont continué à se battre au côté du Pr Macky Sall». Demain fera jour et le prédécesseur de Diomaye aura encore besoin de ses souteneurs. Alors, Macky devrait miser sur des valeurs sûres pour éviter que Ousmane Sonko ne le surprenne encore.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn