Regarder les films mondialement connus en Streaming

Voir des films mondialement connus

Il est donc possible de voir des films en streaming sur le site, et bien sur, des films réputés. Aujourd’hui nous allons nous centrer sur des sagas qui ont connu un grand succès, mais qui ce dernier ne cesse de croître. On parle bien sur de la saga de Harry Potter et les Animaux Fantastiques streaming. Toutes deux écrite par J.K Rowling. Ceci dit, Contrairement à la série de films Harry Potter, celle des Animaux fantastiques n’est pas adaptée de romans, mais d’un court livret-guide éponyme rédigé par Rowling en 2001 et édité sous la forme d’un répertoire de créatures magiques. L’histoire des Animaux fantastiques est donc inédite et dévoilée exclusivement via le contenu de ces films.

La saga s’étend sur 5 films, le premier étant sorti en 2016 et le second en 2018, et prochainement en 2021. Le premier est un film parallèle au monde des sorciers, qui se déroule en dehors de Poudlard dans en 1926 à New York. Dans un monde où sorciers et non-sorciers cohabitent sans que ces derniers aient connaissance d’un monde magique parallèle. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque désormais d’être à la merci des Fidèles de Salem. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe, disparaît et demeure introuvable.

L’acteur principal, Norbert Dragonneau débarque à New York au terme d’un périple à travers le monde. Au long des années, il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont certaines sont dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir, qui a simple vue semble banale. Mais quand Jacob Kowalski, un moldu (pas sorcier) ,qui ne se doute de rien, libère accidentellement quelques une des créatures de la sacoche dans les rues de la ville, une vraie catastrophe!. Car il s’agit d’une violation manifeste du Code International du Secret Magique, c’est alors que l’ancienne enquêtrice Auror Tina Goldstein saisit sa chance pour récupérer son poste.

C’est alors que Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés de leur nouvel ami Jacob, unissent leurs forces pour retrouver les créatures disséminées dans la nature avant qu’il ne leur arrive malheur. Mais il ne savent pas ce qui les attends, car ils s’apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui risquent bien de déclencher une guerre entre les Non-Maj’ et le monde des sorciers.

Dans la deuxième partie, on est donc en 1927, quelques mois après sa capture, le célèbre et maléfique sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Avec bien sur l’aide de quelques partisans. Le seul à être capable de le rattraper et le fameux sorcier, Albus Dumbledore. Mais, ce dernier va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

De nombreuses aventures et des dangers seront à l’appel au cours de ce périple. Où Tina, Queenie et Jacob vont tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

C’est avec impatience que nombreux d’entre nous attendons la suite, en 2021. Pour ceux qui n’ont pas vu les films, lancez vous. Car de plus, le sorcier maléfique est joué par Johnny Depp. Avec une tignasse blanche, yeux vairons, génie du jeu intact… la bête fantastique, ici, c’est lui!

