Veille de remaniement : Le DG des Impôts victime de Fake news

En effet, suite à la publication d’un article sur Monsieur Bassirou Samba NIASSE, Directeur général (DG) des Impôts et Domaines sur ce que “plusieurs agents de la DGID qualifient d’accusations gratuites visant à ternir son image“, c’est un élan de solidarité “sans précédent” qui est noté pour apporter un démenti à ceux qui, selon nos sources, “tentent de jeter le discrédit sur ce haut fonctionnaire“. Des réactions qui font suite à la publication d’un article qui parle notamment de sa supposée absence du territoire national au moment où l’article a été publié et d’un véhicule de luxe, Audi Q7 qu’il conduirait, car ayant délaissé son véhicule de fonction à son épouse.

Sans trop s’attarder sur le fond des “inepties relatées par cet article“, l’une nos sources relève une “légèreté illustrative de la méchanceté aveugle des commanditaires et auteurs de ces manœuvres de bas étage : le véhicule pris en photo dans le garage du bloc fiscal, et légendé comme étant la voiture personnelle du DG de marque Audit Q7, est en réalité une land cruiser immatriculée ‘AD’ qui transporte exclusivement le Directeur général pendant ses heures de service“.

Elle marque ainsi son grand “étonnement“. Car, nous dit le concerné, “il était en réunion mardi dernier avec le Directeur général jusqu’à 21 heures et qu’en quittant son bureau le lendemain, mercredi 1er décembre vers 20 heures, M. NIASSE était encore en séance de travail avec son premier collaborateur, le Coordonnateur (DG adjoint). Qui plus est, quand le Directeur général découvrait l’article qui affirmait le jeudi 2 décembre qu’il se trouvait à Washington, il se trouvait dans son bureau comme à son habitude“.

Quant à ses “supposées visées” sur le poste de Ministre des Finances, l’un des collaborateurs du DG M. NIASSE de préciser que son “Boss” et le Ministre des Finances ont des relations particulières “et une proximité qui datent de plus de vingt ans. Pour preuve, M. NIASSE a été le premier Directeur de Cabinet de ce dernier puis son Secrétaire général pendant une longue période“. C’est justement en raison de “ses grandes compétences connues” de son ministre de tutelle et de ses qualités de “loyauté, de discrétion et d’efficacité dans la gestion de ses dossiers qu’il a été nommé au poste stratégique de Directeur général des Impôts et des Domaines. Cette situation a manifestement créé beaucoup de jalousie“.

S'agissant du "déficit" de 200 milliards annoncé "sans aucune référence à l'élément de comparaison", notre interlocuteur rappelle qu'il y a eu une loi de