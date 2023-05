Remise de drapeau : Amadou Ba galvanise les Lionceaux

Nouveau ministre des Sports, le premier ministre a remis le drapeau à la délégation sénégalaise en partance pour l’Argentine où aura lieu la coupe du monde des U20. Amadou Ba en a profité pour galvaniser les Lionceaux.

« C’est donc avec confiance et enthousiasme que j’ai l’honneur de vous remettre le drapeau national, en guise de viatique et d’encouragement. Certes, vous portez, sur vos frêles épaules, la lourde responsabilité de représenter le Sénégal dans une compétition où rien n’est acquis, et rien ne sera facile Mais en remportant la CAN U20, vous avez brisé le plafond de verre et mis fin à plusieurs tentatives infructueuses. Ce sursaut, vous l’avez accompli en mettant à contribution votre talent et votre potentiel », a-t-il déclaré.

«Dans le combat qui vous attend, vous n’êtes pas seuls. Vous serez toujours accompagné de l’enthousiasme et d’un élan populaire aussi ardent que lors de toutes nos participations aux compétitions sportives africaines et internationales. Partez donc en Argentine déterminé et engagé chers joueurs de l’équipe nationale U20 mais restez humbles, et respectueux de vos adversaires. Sans les surestimer. Sans les sous-estimer aussi. Battez-vous avec toute l’énergie, le potentiel et le talent que nous vous connaissons », rajoute le premier ministre.

Amadou Ba a rappelé aux hommes de Malick Daff qu’ils ont l’impérieux devoir d’élever encore plus haut l’étendard de leur pays. « Faites de cette compétition le meilleur moment de participation d’une équipe nationale sénégalaise à une coupe du monde de football », a exhorté le ministre des Sports.