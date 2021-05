René Yéhoume : « Faisons confiance au président Macky Sall »

Quand l’histoire du Sénégal cesse d’être une matière scientifique pour devenir un récit politique, deux lectures se présentent le plus souvent. Trahir ou Accomplir notre mission. Chaque leader doit avoir une ambition personnelle parce que celle -ci se nourrit toujours de l’énergie du peuple.

De ce fait un leader juste doit tout faire pour que la réalisation de ses ambitions soit l’aboutissement de la volonté populaire qui n’est rien d’autre que la satisfaction de ses besoins vitaux. Dans le cadre de la tournée économique, le président Macky Sall est entrain de corriger la trajectoire économique et sociale donnant plus de souveraineté au Sénégal et nous sommes sur la bonne voie, faisons confiance a notre président dans son travail de révolution par les réformes et réalisations.

Osons.

Rene-Pierre Yéhoume Responsable Apr Dakar Plateau

Président du Moder