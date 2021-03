Retour du public dans les stades…Matar Ba fixe les règles

Après plus d’un an d’interdiction dans les stades à cause du coronavirus, les supporters seront autorisés à faire leur retour dans les stades sénégalais avec la levée du couvre-feu et de l’Etat de catastrophe sanitaire. Le ministre des Sports, Matar Ba fixe les conditions de ce retour du public dans les gradins à travers la circulaire ci-dessous rendue publique hier…

Circulaire du ministère des Sports autorisant le retour du Public dans les manifestations sportives qui doit être encadré par les président de fédérations et de groupements sportifs.