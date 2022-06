Retraite parlementaire : Moustapha Niasse fait ses adieux

La 13e législature du Sénégal tire à sa fin. Elle sera mise à terme en mi-septembre 2022, après les élections législatives du 31 juillet 2022. Lors de la session ordinaire unique, de ce jeudi 30 juillet, 2022, Moustapha Niasse qui a présidé sa dernière séance en a profité pour faire ses adieux à ses collègues. Après avoir passé 10 ans à la tête de l’institution, le président de l’Assemblée nationale a rendu un vibrant hommage à tous ses collaborateurs qu’il a également remerciés, renseigne Emedia.

Le Secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (Afp), membre de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, a profité de la séance pour annoncer la rédaction d’un livre. Il va porter sur sa vision de l’Afrique. L’avenir du continent qu’il estime radieux avec ses nouveaux dirigeants conscients des enjeux de l’heure.

« J’ai commencé la rédaction d’un livre que je consacre à cette vison de l’Afrique, la vraie Afrique, celle qui a commencé de se construire avec des leaders conscients des attentes qui s’élèvent vers eux et qui ne ménagent aucun effort pour affirmer, confirmer et consolider la place de notre continent et de ses cultures, dans le monde », a-t-il annoncé.

Et de poursuivre : « Mon ambition, partagée par de nombreux sénégalais, est pour l’Afrique, continent d’histoires et de cultures, cette Afrique que l’on ne regarde pas avec attention qu’il faut, celle qui peut être fière d’elle-même et qui doit avoir confiance en son avenir dans le concert des nation ».