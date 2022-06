BBY-Mbour : la descente aux enfers de Charles Ciss continue

Après avoir été limogé de la tête de la direction de la Solde, les déboires de Charles Émile Abdou Ciss continuent de plus belle. Ce n’est pas uniquement dans le terrain professionnel qu’il connaît des difficultés. C’est aussi en politique que le responsable aperiste de Poponguine de voir des bâtons dans ses roues. Il est purement et simplement exclu du comité électoral de Benno Bokk Yakaar.

« Je viens de constater par téléphone mon éviction du comité électoral de Benno Bokk Yaakar de la commune de Popenguine Ndayane sous le regard pilatiste des responsables départementaux. Ceci dénote sans doute d’un processus guidé et bien huilé avec de hauts responsables du Ministère des Finances et du département de Mbour. Il faut à tout prix liquider Charles Ciss. L’acte final de cette entente tacite sera certainement de détruire mes pièces d’état civil et peut être même de me rayer de la mémoire collective des populations ».

A noter par ailleurs que Charles Ciss a entamé une tournée nationale à travers le pays et est très actif dans les réseaux sociaux avec des prises de position qui montrent parfois une radicalisation sans doute motivée par son exclusion dans l’appareil d’état.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn