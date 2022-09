Révélations sur Amadou Mame Diop : Son fils porte le nom de Mansour Faye et il a grandi chez…

On sait pourquoi Macky Sall a nommé le parfait inconnu Amadou Mame Diop au poste de Président de l’Assemblée nationale. Même s’il est un inconnu du landerneau politique au plan national, il n’est pas inconnu de la famille Faye, la belle-famille du Président Macky Sall. Selon nos sources, Amadou Mame Diop serait en réalité originaire de Saint-Louis et non de Dagana et aurait un lien de parenté avec la famille de Marème Faye Sall, la Première Dame. Ainsi le Président de l’Assemblée nationale est un pion de la dynastie Faye-Sall qui rejoint le puzzle du troisième mandat en construction. Voici les révélations exclusives de Xibaaru sur le nouveau Président de l’Assemblée nationale.

Selon des sources, l’actuel Président de l’Assemblée Nationale (PAN) est un cousin germain de Marième Faye Sall et de Mansour Faye. Un homme qui a grandi dans la maison des Mansour Faye et Marieme Faye quand celle-ci était établie à Diourbel. Et ce n’est pas tout. Le tout nouveau Président de l’Assemblée Nationale (PAN) serait originaire de Saint-Louis et non de Richard-Toll et qu’il s’est retrouvé dans la ville sucrière pour y implanter sa pharmacie.

Et tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Les Sénégalais découvrent ainsi les raisons pour lesquelles Amadou Mame Diop, un parfait inconnu de la scène politique nationale, se retrouve Président de l’Assemblée nationale. Amadou Mame Diop n’est personne d’autre en réalité qu’un membre de la dynastie Fall-Sall. Amadou Mame Diop a en réalité des liens de parenté avec la famille Faye.

Voilà qui explique sa fulgurante ascension sur la scène politique nationale, alors que personne ne le connaissait. Durant la campagne lors des élections législatives, Amadou Dale Diop ne s’est nullement illustré un peu partout. Il ne compte pas comme étant parmi les grandes voix au sein de l’Alliance pour la République (APR), et par ricochet de Benno Bokk Yaakaar.

Tout ce qui se dit est vrai, une dynastie de la famille Faye-Sall s’est installée au Sénégal. Cela se confirme avec le choix du Président de la République Macky Sall qui a imposé au sein de Benno Bokk Yaakaar l’élection de Amadou Mame Diop au poste de Président de l’Assemblée nationale. Alors que ce dernier est un illustre inconnu du landerneau politique. Qui peut porter un témoignage sur le parcours politique de Amadou Mame Diop ?

Le peu d’informations que les Sénégalais portent sur Amadou Mame Diop, c’est qu’il est le Directeur général de la SAPCO et est maire de Richard-Toll. Aujourd’hui, il est propulsé Président de l’Assemblée nationale que parce que, il a des liens de parenté avec la famille de l’épouse du Président de la République. Il a un de ses fils qui porte même, s’il vous plait, le prénom de Mansour Faye.

Que de surprises qu’on nous réserve avec le règne de la famille Faye-Sall. C’est comme si, cette famille se retrouve en territoire conquis. Tout le Sénégal a compris que Amadou Mame Diop n’est qu’un larbin propulsé au poste de Président de l’Assemblée nationale, rien que pour se mettre au service de l’Exécutif. Tout ceci ne rend fier le peuple sénégalais.

Un peuple qui avait pourtant combattu en son époque l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade, pour faire élire Macky Sall, parce que tout simplement, il était soupçonné de vouloir instaurer une dynastie au Sénégal, en voulant imposer son fils Karim Wade à la tête de l’Etat. Les Sénégalais ont tourné le dos à Me Abdoulaye Wade, préférant voter pour Macky Sall. Mais voilà que ce dernier fait tout pour marcher sur ses traces. La dynatie Faye-Sall fait tout pour imposer son règne au Sénégal. Ce qui pousse de plus en plus le peuple à la révolte.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn