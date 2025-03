Revue de presse : Dette intérieure et Pacte de stabilité en vedette

La volonté du gouvernement de régler la dette intérieure et sa détermination à conclure un pacte social avec les syndicats font partie des point d’actualité les plus en vue dans les quotidiens parvenus jeudi à l’APS.

“En Conseil des ministres, il a été demandé au ministre des Finances et du Budget de soumettre, dans les plus brefs délais, la stratégie d’apurement des engagements financiers de l’Etat vis-à-vis des entreprises”, rapporte le quotidien Le Soleil, assurant de la détermination de l’Etat “à solder [ce] passif”.

Le journal Le Quotidien, visiblement un peu plus sceptique, aborde ce sujet en rapport avec les revendications des employeurs et des travailleurs.

“L’Etat propose son calmant”, affiche-t-il à sa une, parlant de la dette intérieure, avant de noter, dans ses pages intérieures, que le Premier ministre Ousmane Sonko “vise un accord de cessez-le-feu” avec les forces sociales.

“Le chef du gouvernement ne cache pas [sa volonté] d’aboutir à ce qu’il appelle un Pacte national de stabilité sociale avec les partenaires sociaux, en tête desquels les syndicats des travailleurs”, écrit Le Quotidien.

Le chef de l’Etat préoccupé par la dette intérieure

Le journal ajoute que ce Pacte de stabilité sociale devrait permettre “d’éviter les grèves et les arrêts de travail”. De même, poursuit-il, “l’apurement d’une bonne partie de la dette intérieure” devrait amener le patronat “à de bons sentiments”, du point de vue des autorités.

L’info affirme, dans ce sens, que l’Etat a fait de “grands pas” vers la conclusion d’un pacte social. Et pour “mieux motiver les syndicats et le patronat”, le journal renseigne que le chef de l’Etat “a instruit le gouvernement de veiller à la ‘prise en charge des doléances syndicales et patronales qui n’ont pas d’impact sur les finances publiques ou qui ont un impact mineur et maîtrisé sur celles-ci’”.

Selon L’As, la réunion du Conseil des ministres tenue hier mercredi “était particulièrement axée sur le suivi de la rencontre tripartite gouvernement, organisations syndicales de travailleurs et organisations patronales, tenue le 27 février 2025”.

“A cette occasion, rapporte L’As, le chef de l’Etat s’est montré très préoccupé par la doléance du patronat concernant l’apurement de la dette intérieure. Il a ainsi donné des orientations au gouvernement afin qu’il s’organise le plus rapidement possible pour sa mise en œuvre progressive”.

Le Premier ministre Ousmane, dans cette perspective, “promet un pacte de stabilité d’ici le premier mai”, annonce le quotidien 24 Heures, alors que les licenciements de travailleurs se poursuivent, signale Walfquotidien. “La fièvre gagne le privé”, affiche ce journal, évoquant ce sujet.

Mbeubeuss va devenir un espace vert, doté d’un lac

“Après le public et le parapublic, la fièvre des licenciements gagne le privé”, lit-on dans les colonnes de Walfquotidien, qui informe que près de 115 chauffeurs employés par une entreprise sous-traitante des Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont été licenciés.

Sur un tout autre sujet, Sud Quotidien, citant le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, annonce qu’un “pas important” a été franchi vers la fermeture de la décharge de Mbeubeuss, dépotoir d’ordures situé dans la grande banlieue dakaroise.

“Dans un texte publié sur sa page Facebook”, Balla Moussa Fofana a fait savoir que la première phase des travaux de réhabilitation des 40 hectares de la décharge prendra fin “dans 14 mois”. Il ajoute que dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de 26 milliards de francs CFA, Mbeubeuss va “devenir un espace vert, doté d’un lac, de verdure et d’espaces de vie sociale”.

L’Observateur ouvre son édition sur un cambriolage dans les locaux du Trésor public où les malfaiteurs “ont ciblé des bureaux stratégiques situés au deuxième étage de la direction de l’informatique” dont les portes donnant sur le balcon “étaient restées entrouvertes”.

“Plusieurs objets de valeur [ont été] emportés, dont des ordinateurs reliés directement au serveur de la direction générale où sont stockées toutes les informations financières du Trésor public”, précise L’Observateur. “L’Etat touché au cœur”, constate le journal à travers sa manchette.

Source : APS