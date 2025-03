Les quotidiens reçus, mercredi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS) se font l’écho de critiques contre le Fonds monétaire international (FMI) après les révélations sur une ‘’dette cachée’’ par les ex dirigeants du Sénégal.

‘’Le Fonds monétaire international (FMI) vient de conforter le pouvoir qui accuse l’ancien président de la République Macky Sall d’avoir falsifié les comptes publics. Dans un entretien accordé à Rfi, Edward Gemayel qui conduit actuellement une mission du FMI, révèle qu’entre 2019 et 2024 le régime de Macky Sall a caché une dette d’un montant de 7 milliards de dollars’’, rapporte WalfQuotidien.

Dans cette affaire de ‘’dette cachée’’, L’Info note que le FMI est ‘’dans le box des accusés’’. ‘’Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Sénégal a confirmé une dette cachée, donnant même des chiffres, entre 6 et 7 millions de dollars, soit entre 3500 et 4000 milliards Fcfa’’, souligne le journal.

‘’Alors que la responsabilité de l’ancien régime est entièrement engagée, beaucoup attendent aussi des réponses sur la responsabilité du FMI et des institutions financières internationales en générale, dans cette mauvaise gestion des finances publiques du pays, notamment de la dette, si l’on sait qu’elles ont tous les outils nécessaires pour, assurer le suivi de la dette et anticiper sur une telle situation’’, écrit la publication.

Dans le journal Libération, le député Guy Marius Sagna (Pastef) estime que ‘’la responsabilité du Fmi dans cette entreprise doit être située’’. Il s’interroge : ‘’Où était et que faisait le FMI pendant tout ce temps ?’’.

Selon L’As, l’économiste Ndonga Samba Sylla ‘’indexe le laxisme du FMI’’. Pour lui, ‘’le fait que le FMI n’ait pas détecté ce problème en temps réel constitue un manquement majeur à son obligation de diligence’’, rapporte la publication.

‘’Non, le FMI ne devrait pas conseiller ou agir à la hâte. II devrait d’abord faire le ménage en son sein’’, déclare Sylla.

Après la sortie du FMI, le ministre de l’Economie ‘’monte au front’’, dit Vox Populi. Abdourahmane Sarr ‘’enjambe les faux chiffres et dégage des perspectives’’, selon le journal.

‘’La question de la sous-estimation de nos déficits et de notre endettement est actée, et maintenant derrière nous. Le Sénégal est déterminé à honorer tous ses engagements, et à maintenir une dette soutenable dans une trajectoire descendante. Il ne nous reste à présent qu’à gérer notre avenir dans la vérité avec la population et tous nos partenaires, et dans la responsabilité’’, déclare-t-il.

Sud Quotidien s’intéresse à la ‘’nouvelle approche collaborative’’ entre le FMI et le Sénégal.

‘’Le point d’achoppement des tensions latentes entre les nouvelles autorités sénégalaises et le Fonds Monétaire International (FMI) semble résider dans la dépendance aux financements extérieurs, qui limite fortement les perspectives de souveraineté économique du Sénégal. Le régime en place entend, vaille que vaille, redéfinir ses relations avec l’institution de Bretton Woods afin de gagner en autonomie. En conséquence, cette nouvelle approche collaborative entre les parties prenantes pourrait nécessiter un temps d’ajustement avant de se concrétiser’’, écrit Sud.

Source : APS