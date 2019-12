Les plus gros budgets du gouvernement, l’indemnisation des policiers radiés, les investissements de l’Etat dans la région de Thiès, le suicide d’un policier sont les sujets en exergue de la presse du jeudi..

Enquête s’intéresse à l’examen de la Loi de finances 2020 et présente le ‘’top 10 des plus gros budgets’’ du gouvernement. Le journal qui affiche à la Une ‘’Les balèzes du Macky’’ écrit : ‘’Dis-moi quel portefeuille du gères, je te dirai quel est ton poids dans le gouvernement et la République. Les habitués du marathon ont dû, tous, en faire la remarque. A quelques exception près, l’affluence et le nombre d’orateurs sont largement tributaires du budget alloué au département ministériel, de l’importance du ministre qui vient’’.

Parmi ces gros budgets, Enquête cite Mamadou Talla (Education), Oumar Youm (Infrastructures), Mouhamadou Makhtar Cissé (Energie), Cheikh Oumar Hann (Enseignement supérieur), Sidiki Kaba (Forces armées), Abdoulaye Diouf Sarr (Santé).

Le Soleil signale que l’Etat a injecté près de 2000 milliards de francs Cfa dans la région de Thiès depuis 2014. ‘’’Prés de 2000 milliards de francs Cfa, c’est le volume des investissements réalisés par l’Etat du Sénégal dans la région de Thiès, selon l’Agence régionale de développement (ARD). Les collectivités territoriales et les ONG y ont aussi consenti beaucoup de fonds’’, rapporte le journal.

Le Quotidien aborde la question de l’indemnisation des policiers radiés. ‘’2 milliards, 32 ans après’’, titre le journal qui écrit : ‘’32 ans après leur radiation, les ex-policiers vont sans doute retrouver le sourire, après avoir passé des années à réclamer les indemnisations’’. ‘’Le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé hier que leur dossier est en cours et au plus tard, le 31 janvier, les 2 milliards de francs Cfa seront mis à leur disposition’’, ajoute la publication.

L’As met en exergue le suicide d’un agent de la circulation et titre : ‘’Un flic se suicide en plein Sandaga’’. Selon le journal, le policier de la compagnie de circulation de Dakar ‘’a abrégé sa vie, mercredi, sur l’Avenue Lamine Guèye, à hauteur du marché de Sandaga’’. L’homme s’est planté plusieurs coups de ciseaux avant de s’affaler et rendre l’âme, souligne la publication.

La victime qui ‘’avait des troubles psychiques’’, selon le journal Source A, citant ses proches, en ‘’était à sa deuxième tentative’’. ‘’Nouvelle recrue, le policier en Service à la compagnie de circulation de Dakar a posé son acte au moment où personne ne s’y attendait. En effet, alors qu’il venait de prendre part au rassemblement de 12h, le jeune policier d’environ 30 ans a décidé de mettre fin à sa vie dans des conditions atroces’’, selon Source A.

Le policier qui a réclamé, en vain, un couteau à un chauffeur de taxi, a emprunté à des tailleurs une paire de ciseaux avec laquelle il s’est donné la mort, rapporte Libération.

Dans L’Observateur, le père du policier se confie : ‘’Je m’en remets au Tout-puissant. C’est Lui qui a donné et c’est Lui qui a repris. Je suis croyant, je ne peux que m’en remettre à la volonté divine et je l’accepte’’.

Des journaux déplorent les échanges de propos entre les responsables de l’Alliance pour la République (APR), Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye, qui se rendent coup pour coup par médias interposés. ‘’Indignation générale !’’, s’exclame Le Témoin tandis que Walfadjri affiche à la Une ‘’Silence, on ouvre les poubelles’’.