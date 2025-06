Revue de presse : Les quotidiens décortiquent la mise en oeuvre des décisions budgétaires

La livraison de mardi de la presse quotidienne s’intéresse essentiellement aux rapports d’exécution du budget de l’Etat portant sur fin 2024 et début 2025.

“Hier, lundi 23 juin 2025, les deux rapports trimestriels d’exécution budgétaire du 4e trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, réclamés avec instance par l’opposition et la société civile, ont été rendus publics”, annonce Sud Quotidien.

Le journal souligne qu’il ressort du rapport budgétaire de fin 2024, près de 103,91% d’exécution avec 4.005 milliards de recettes alors que celui de 2025 cautionne 1.027 milliards de francs CFA mobilisés en trois mois”.

Selon L’Observateur, ce rapport ”livre les détails des recettes et dons mobilisés au 31 décembre 2024 (4005,21 milliards, soit un taux d’exécution de 103,91%) et les dépenses exécutées par le régime du président Diomaye Faye et son gouvernement, établies à 6 506,16 milliards, soit un taux d’exécution de 103,70%”.

Le Soleil renseigne qu’au premier trimestre de l’année 2025, “les ressources mobilisées au titre du budget général ont connu une hausse de 91 milliards de FCFA, s’élevant à 1.027,82 milliards de FCFA, soit 21,44% de l’objectif annuel de 4.794,60 milliards fixé par la loi de finances initiale de 2025 (LFI 2025”.

Il précise que cela correspond à une hausse de 91 milliards de FCFA des ressources budgétaires mobilisées, ajoutant que selon le rapport, au 31décembre 2024, le montant des dépenses de personnel exécuté (base ordonnancement) s’est établi à 1420,36 milliards sur des crédits ouverts de 1442,47 milliards, soit un niveau d’exécution de 98,47%.

Le ministre du Budget, Cheikh Diba, “sort sa calculette”, titre à ce sujet le quotidien Source A. “Comme il l’avait promis, le ministère des Finances et du Budget a publié les rapports trimestriels d’exécution budgétai (RTEB)”, constate le quotidien Libération, selon lequel “1027,82 milliards de FCFA” ont été mobilisés par les services de l’Etat au 31 mars 2025.

Walfquotidien, analysant les données publiées par le ministère du Budget, pointe la “prédominance des dépenses de personnel”. “Le rapport budgétaire du premier trimestre 2025 révèle la prédominance des dépenses de personnel au détriment des dépenses d’investissement”, lit-on dans les colonnes du journal. Il en résulte que “le pays s’endette essentiellement pour payer les salaires des agents de l’Etat”, ajoute la même publication.

“Le Sénégal se nourrit de dettes”, affiche Le Quotidien, pour faire rapide, en signalant que la charge de la dette est “en hausse de plus de 24%”. Les dépenses publiques sont certes “sous contrôle”, mais les investissements publics sont “à l’arrêt”, analyse L’info.

Le quotidien Enquête également est d’avis que “l’investissement public stagne”, avec “à peine 2,64 milliards engagés en investissements directs sur ressources internes”, alors que l’Etat “a mobilisé plus de 1.000 milliards FCFA au 1er trimestre 2025, soit 21,4% de prévisions annuelles”.

L’analyse de l’économiste Thierno Diop fait la une du quotidien Tribune. “Sur 245 milliards attendus de financements extérieurs, seuls 8 milliards ont été mobilisés, soit moins de 4%”, dit cet expert. Tribune résume comme suit son analyse générale de la situation : “Quand l’Etat collecte plus, investit moins… et demande toujours plus au peuple”.

Source : APS