Yenne : Un promoteur immobilier arrêté pour le viol de sa propre fille

Accusé d’inceste, A. Diène, promoteur immobilier de 40 ans et figure bien connue à Yenne, est actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rufisque. Selon L’Observateur, qui donne l’information, sa propre fille l’accuse d’agressions sexuelles répétées pendant plus d’un an, accompagnées de menaces de mort pour l’empêcher de parler. Ces abus se déroulaient souvent sous prétexte de cours de conduite improvisés dans des endroits isolés, affirme la victime, reprise par le journal.

D’après le quotidien du Groupe futurs médias, excédée par le silence de sa mère, A. Ndiaye, qui était pourtant informée des faits mais avait choisi de garder le silence pour « préserver la réputation de la famille », la jeune fille a finalement confié son calvaire à un voisin, lequel a alerté la gendarmerie.

Le suspect a alors tenté de fuir, mais a été arrêté dans la nuit de vendredi à son domicile, poursuit la même source.

Lors de son audition, reprend L’Observateur, il a nié les faits, mais s’est contredit face aux déclarations accablantes de sa fille, qui a décrit en détail les agressions répétées lors des « leçons de conduite » improvisées.

La mère de la victime a également reconnu avoir accepté une villa offerte par son mari en échange de son silence.

Après sa garde à vue, A. Diène a été déféré au parquet de Rufisque, puis placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa confrontation avec le Procureur pour viols répétés sur sa fille, suscitant une vive émotion à Yenne.