Revue de presse…débat sur le 3ème mandat de Macky à la UNE

Les journaux du jeudi 09 décembre 2021 mettent en exergue les déclarations de Macky Sall à RFI/France 24 sur la question du troisième mandat et en Conseil des ministres sur les violences dans les stades, le coup de gueule de députés contre la Sen’Eau, les dangers liés à la surconsommation de sel.

Dans un entretien accordé à RFI et France 24, ‘’Macky se livre sans gants’’ sur les questions du troisième mandat, du retour du poste de Premier ministre et les évènements du mois de mars 2021.

Sur le mandat, il affirme : ‘’Ce débat, je le traiterai à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c’est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel parce que je suis profondément démocrate. Je décide de parler quand le moment sera venu’’.

Commentant cette sortie du chef de l’Etat, le quotidien Bës Bi Le Jour affiche à la Une : ‘’Macky Sall aère le jeu’’ ‘’Le président de la République a accordé une interview hier à Rfi et France 24. Sur le 3ème mandat, Macky Sall promet de ne rien faire qui serait contraire à la démocratie et à la Constitution. C’est peut-être rassurant, mais ce n’est pas loin d’un +ni oui ni non+ sur le 3ème mandat. Il précise que le prochain Premier ministre, après le retour du poste, sera nommé après les Locales. Candidats de Bby, ne perdez pas ! Candidats à l’amnistie, vous voulez la perche, prenez là’’, écrit la publication.

Selon Walfadjri, ‘’le président Macky Sall ne s’est pas laissé prendre au collet par les journalistes de France 24 et Rfi. Notamment sur les questions ayant trait au mandat présidentiel et sur la commission chargée de mener des enquêtes sur les événements meurtriers de mars dernier. Il entretient toujours le suspense sur son éventuelle candidature à un troisième mandat pour 2024’’.

Concernant les violences dans les navétanes et les destructions des biens publics, Enquête note que ‘’Macky Sall siffle la fin’’. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République a réclamé la lumière sur les évènements qui se sont passés à Rufisque et la mort d’un jeune garçon, souligne le journal, ajoutant que Macky Sall a instruit le ministre des Sports de ‘’prendre des mesures conservatoires dont la suspension des compétitions’’.

Selon le quotidien Kritik, ‘’Macky Sall siffle la fin du vandalisme’’ dans les navétanes.

’’Coûts élevés et mauvaise qualité de l’eau, les députés accablent la Sen’Eau’’ lors du vote du budget 2022 du ministère de l’Eau et de l’Assainissement, souligne L’Info.

Libération parle de ‘’tirs groupés sur Sen’Eau’’. ‘’L’eau est vitale. Et le ministre Serigne Mbaye Thiam en a fait l’amer constat hier à l’Assemblée nationale où les députés de l’opposition comme ceux du pouvoir ont fustigé le contrat d’affermage de Sen’Eau. De la cherté des factures, la distribution et la qualité de l’eau à Dakar et dans le monde rural en passant par les questions de la gestion des forages, tout est passé au peigne fin’’.

Dans Sud Quotidien, le ministre Serigne Mbaye Thiam promet que l’audit du système de facturation de la Sen’Eau sera fait pour apporter la lumière sur la cherté des factures dénoncées par les usagers.

L’Observateur alerte sur les dangers de la surconsommation du sel. ‘’Indispensable au fonctionnement du corps humain, le sel peut s’avérer nocif s’il est consommé en trop grande quantité. Or, selon une étude locale, les Sénégalais ont une consommation jusqu’à 646,8% supérieure à la normale’’, écrit L’Obs.

La publication précise que l’étude a été réalisée par 11 experts sénégalais issus du Laboratoire de chimie analytique et bromatologie de l’Institut de technologie alimentaire (ITA), de l’Ecole supérieure polytechnique et de l’Université Amadou Moctar Mbow.

Selon le journal, ‘’leurs conclusions, alarmantes, appellent à la mise en place de programmes et stratégies afin de réduire le niveau de consommation de sel de la population sénégalaise’’.

