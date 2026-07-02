Rufisque : arrêté pour actes contre nature…un chauffeur avoue avoir transmis le VIH à son épouse

Inculpé pour association de malfaiteurs, actes contre nature et mise en danger de la vie d’autrui, le chauffeur D. Diouf a transmis le virus du VIH/Sida à son épouse, selon les informations de Seneweb. Il a été arrêté en compagnie de cinq autres personnes, dont son partenaire présumé Y. Diakhaté. Placé sous mandat de dépôt le 17 juin 2026 par le juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Rufisque, D. Diouf a fait des aveux qui font froid dans le dos.

Dans ses déclarations face aux enquêteurs, le prévenu a affirmé qu’il pratiquait ces actes depuis 2018, précisant qu’il occupait un rôle actif lors des rapports. Si Y. Diakhaté est le dernier homme avec qui il a entretenu une relation, D. Diouf a confessé avoir eu de nombreux autres partenaires au cours des dernières années.

Soumis à des examens médicaux qui ont révélé sa séropositivité, D. Diouf a également avoué que sa propre épouse était désormais porteuse du virus par sa faute. « Elle suit son traitement et prend ses médicaments », a-t-il déclaré sans ambages lors de son audition.

L’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau de partenaires dans la zone de Rufisque.

Source : Seneweb