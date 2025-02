Rufisque : Cinq (5) pêcheurs disparus en mer

Une nuit. Une seule nuit. Doudou Niang et son équipe n’avaient pas prévu plus. Mais, depuis le lundi 03 février 2025, les 5 pêcheurs partis de Rufisque à 11 heures ne sont pas revenus. Doudou, propriétaire de la pirogue n°26337, devait débarquer le lendemain, le 04 février, mais il n’a plus donné signe de vie.

Les pêcheurs ne sont pas revenus et n’ont pas appelé non plus. Introuvables, leurs familles alertent. Où sont passés Doudou Niang, Mohamed Niang, Yaya Diallo, Yoro Ba, et Mamadou Tine ? C’est la grande question qui taraude l’esprit de leurs parents et proches, selon Seneweb.