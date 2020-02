Rufisque : Thione Niang auditionné par la police pendant 6 heures….

L’homme d’affaires Thione Niang, qui a maille avec la justice à propos de l’exploitation d’une auberge à Sendou, a été auditionné de 20h à 2 h du matin par la police de Rufisque.

Le journal Les Échos qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, informe que c’est l’intéressé lui-même qui en fait la révélation sur sa page Facebook.

« Chers amis. J’ai été convoqué par le commissariat de police de Rufisque hier et auditionné de 20h à 2h du matin. Le commissaire m’a informé que c’est le procureur qui a demandé qu’on m’auditionne en toute urgence. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais je me bats et me battrais toujours pour les principes auxquels je crois, quel qu’en soit le prix. Je place ma confiance en Dieu et prépare ma défense avec mon avocat. Je vous tiendrais informé de l’évolution » a-t-il écrit sur le réseau social.