Rufisque : Une agente des FDS tire sur un agresseur

Aux environs de 5 heures du matin, la cité MTOA de Rufisque a été le théâtre d’une tentative de d’agression qui a mal tourné pour ses auteurs. Deux individus à bord d’une moto Beverly, armés de couteaux et d’une arme à feu artisanale, ont tenté de dépouiller un groupe de femmes qui rentraient d’une manifestation culturelle à la cité Mecs.

Parmi les victimes se trouvait une agente des forces de défense et de sécurité, A.J.M.L. Sarr. Face aux agresseurs, elle a d’abord tiré un coup de sommation en l’air avec son pistolet automatique de 9mm pour les dissuader.

Les deux bandits ont bravé l’avertissement, affirmant qu’elle n’oserait pas tirer sur eux. L’un d’eux a alors pointé son arme artisanale directement sur l’agente. En état de légitime défense, elle a fait feu une seconde fois, atteignant Mohamed Ndiaye, âgé de 27 ans, au côté droit du bas-ventre selon des sources de Seneweb.

La victime, consciente et en vie, a été évacuée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Youssou Mbergane de Rufisque, puis transférée à l’hôpital de Pikine sous surveillance policière. Son complice, identifié sous le prénom de M., a pris la fuite, mais son domicile a été localisé.

Les éléments de la brigade de recherches de Rufisque sont activement à sa recherche. La moto a été saisie et consignée au service pour les besoins de l’enquête.

Le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a été informé et une enquête est ouverte.

Source : Seneweb