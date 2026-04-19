Linguère : 18 présumés homos arrêtés…le fils d’un célèbre marabout dans le lot

Le commissariat urbain de Linguère a mis au jour un vaste réseau de présumés homosexuels, aboutissant à l’arrestation de 18 suspects, tandis que 15 autres membres du réseau sont activement recherchés. Trois des interpellés sont porteurs du VIH. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, harcèlement sexuel, incitation à la débauche, collecte et diffusion d’images à caractère pornographique, mise en danger de la vie d’autrui, transmission volontaire du VIH/SIDA et actes contre nature selon des sources de Seneweb.

Tout a commencé par une plainte déposée par A. Guissé, un apprenti coiffeur mineur de 17 ans, contre Mame Abdou Lecor dit « Baye Tama ». Le mis en cause avait obtenu le numéro de téléphone du jeune homme lors d’une séance de coiffure avant de le harceler pour qu’il devienne son amant. Malgré l’intervention du patron du garçon et les menaces qui s’en sont suivies, le harcèlement a continué jusqu’à ce que la victime bloque le numéro et saisisse le commissariat. Un certain Mouhamed Guèye s’était également plaint du même individu.

Interpellé, Mame Abdou Lecor a reconnu les faits sans détour. Il a avoué être attiré par les hommes depuis son enfance, payer des hommes pour des relations sexuelles et appartenir à un groupe qui échange des partenaires et se livre à la prédation sexuelle. Ses aveux ont conduit à l’interpellation de Mamadou Guèye alias « Tigui », contre qui un certain Modou Fleur avait également porté plainte pour harcèlement. Ce dernier a reconnu être obsédé par le sexe masculin, avoir initié de nombreux jeunes et organiser régulièrement des rencontres du groupe à Linguère, Dahra, Barkedji et Mbacké.

Les investigations des policiers ont permis de remonter l’ensemble du réseau. Alé Daffé a déclaré avoir été mis en relation avec Amadou Niang, Ada Seck, Moussa Mangane et Socé Ndao par Mamadou Guèye. Moussa Mangane, étudiant en droit, a confirmé avoir été appâté par le même Mamadou Guèye alias Tigui, qui l’a ensuite introduit auprès de ses multiples partenaires. Ass Malick Cissé et Ahmet Niang, surnommé « l’étalon du groupe », ont tenu des propos similaires.

L’exploitation technique des téléphones portables des suspects a révélé des messages, photos et vidéos prouvant que le réseau était toujours actif selon des sources de Seneweb.

En parallèle, une dénonciation anonyme a conduit les policiers au quartier Thilly Nord, où une odeur de chanvre indien avait attiré leur attention. À travers la grille d’une véranda, ils ont aperçu deux hommes nus en plein ébat.

Sommés d’ouvrir la porte sans réaction, les agents ont fini par accéder à la chambre. L’un des individus, identifié comme Baba Coumé, a pris la fuite tout nu par la fenêtre, tandis que l’autre, Ibra Badji, s’est rapidement rhabillé. Interrogé, ce dernier, sous l’emprise de la drogue, pouvait à peine répondre aux questions. Son complice est activement recherché.

Parmi les 18 personnes interpellées figurent des profils variés et surprenants : Mouhamed Ndiaye est enseignant en arabe, Sellé Diop enseignant en français, Moussa Mangane étudiant en droit, et Assane Sy est un charlatan, fils d’un grand marabout de Dahra. Les suspects sont : Mame Abdou Lecoré dit « Baye Tama », Mamadou Guèye alias « Tigui », Ada Seck, Amadou Niang, Alé Daffé, Amadou Guèye, Moussa Mangane, Ahmet Mangane, Assane Sy, Mbaba Gningue, Socé Ndao, Sellé Diop, Mouhamed Ndiaye, Ass Malick Cissé, Serigne Mbacké Ndiaye, Leity Ndiaye, Aliou Fall alias « Pape Nar » et Ibra Badji.

Les suspects pourraient être déférés dès lundi devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Louga.

Source : Seneweb