Touba : Un émigré de retour au pays arrêté pour le viol

C’est une affaire sordide qui a éclaté dans la ville sainte de Touba. Le 11 avril 2026, la dame K. Guèye a déposé une plainte au commissariat d’arrondissement de Ndamatou, dénonçant le viol de sa nièce Y. Bop, âgée de 16 ans, par P. I. Sidibé, un émigré de retour au pays pour les vacances.

La jeune fille occupait un poste de femme de ménage au domicile d’A. Diokhane, épouse du mis en cause, où elle résidait depuis près de quatre mois.

Le 10 avril 2026, vers 13 heures, elle a frappé à la porte de sa tante, visiblement bouleversée. Questionnée, elle a confié avoir subi deux viols successifs de la part de l’époux de sa patronne. Son employeuse, qui s’était entre-temps présentée pour la récupérer, a été informée de la situation et a immédiatement proposé de l’emmener à l’hôpital. Après consultation médicale, les deux femmes ont ensuite été dirigées vers le commissariat de Ndamatou.

L’examen médical a levé tout doute, confirmant les déclarations de la victime par la présence de lésions caractéristiques. Sur la base de ces conclusions, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation de P. I. Sidibé à son domicile.

Face aux enquêteurs, le mis en cause a d’abord opposé un démenti catégorique, affirmant s’être limité à remettre 1 000 F CFA à la jeune fille pour une course et avoir alerté son épouse de son absence prolongée. Son épouse a abondé dans son sens, évoquant l’existence d’un petit ami de la victime, un certain Ngouye, qui la contactait fréquemment sur le téléphone familial.

Quant aux descriptions précises faites par la victime concernant les sous-vêtements portés par le suspect lors des faits, Sidibé les a certes reconnues, mais en les attribuant à la connaissance qu’avait la jeune fille de son linge, vu ses fonctions domestiques.

Le père de la victime, D. Bop, a apporté un éclairage décisif en révélant que lors d’un échange téléphonique, le modou-modou incriminé avait reconnu avoir doigté la mineure, tout en niant un rapport sexuel.

Confronté à la victime, à son épouse et à la tutrice lors d’une séance de confrontation, Sidibé a maintenu cette version, invoquant un prétendu « test de virginité » selon des sources de Seneweb proches du parquet. Mais lors d’une seconde audition, ses dernières défenses ont cédé : il a finalement avoué avoir eu un rapport sexuel avec la jeune fille, s’excusant sans pouvoir effacer l’acte.

P. I. Sidibé a été déféré au tribunal de grande instance de Diourbel pour viol commis sur mineure de 16 ans et pédophilie.

Source : Seneweb