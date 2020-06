Rumeurs sur son départ de Rennes : Mbaye Niang brise le Silence !

Ces dernières semaines, l’avant-centre de Rennes Mbaye Niang a fait l’objet de nombreuses rumeurs avec des intérêts de l’Olympique de Marseille et Al-Duhail.

Lassé par les bruits de couloir à son sujet, l’international sénégalais a pris la parole pour réaliser une mise au point. «Le problème, c’est que les gens ont envie de faire un peu de buzz. Mais pour moi, il n’y a zéro problème. Je suis un joueur du Stade Rennais, sous contrat, et je suis très heureux d’être au Stade Rennais. Prêt à jouer la Ligue des Champions avec Rennes ? Ah oui, oui, oui, très clairement ! Ça fait deux ans qu’on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d’exceptionnel. Et comme je l’ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison. Je n’ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. Très sincèrement, aujourd’hui, je ne sais pas de ce que l’avenir est fait. Mais la seule chose que je peux dire, c’est je veux prendre du plaisir, jouer au football, et voilà», a lancé le sénégalais sur la RMC ce jeudi, repris par Maxifoot.