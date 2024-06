Sadio Mané pas satisfait du «système de jeu» de Aliou Cissé

Tenu échec (1-1) par les Léopards de la RD Congo, ce jeudi, au stade Abdoulaye Wade, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Sénégal perd la 1ère place du groupe B. Les Lions pointent désormais à la 2e place, avec 5 points. Le groupe est dominé par le Soudan, 7 points.

Réagissant à l’issue de la rencontre, Sadio Mané n’a pas manqué de critiquer le coach Aliou Cissé. « On a fait un match correct dans l’ensemble de la partie. Malheureusement, on n’a pas marqué plus de buts que l’adversaire. Ce système, il faut le revoir. On a essayé de le faire avec plus de combinaisons, mais ça n’a pas marché », lui reproche-t-il.

L’attaquant des Lions estime qu’il urge « de revoir le système de jeu » afin que l’équipe sacrée championne d’Afrique en 2022 « redevienne comme avant ».