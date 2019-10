Sadio Mané : Troisième joueur le mieux payé de Liverpool

Mohamed Salah est le joueur le mieux payé à Liverpool, avec 12,1 M€. Roberto Firmino et Sadio Mané qui composent avec lui l’un, sinon le trio le plus efficace d’Europe, sont proches à respectivement 180 000 livres et 150 000 livres hebdomadaires, puisque les Anglais fonctionnent ainsi, à la semaine. Ils approchent la dizaine de millions d’euros par an, soit environ 7 milliards de fcfa.

En moyenne en 2019-20, le salaire d’un joueur de Liverpool approche la moyenne de 6,5 millions d’euros bruts. Entre ce que gagne Lovren, Matip et Fabinho, d’un côté et Alisson, Keïta, Milner et Oxlade-Chamberlain, de l’autre, la masse salariale des Reds taquine les 400 millions d’euros, elle est proche de celle de Manchester City, en deçà de United. Contractuellement, trois joueurs arrivent au bout de l’échéance de leur bail à la fin de cette saison : le latéral Nathaniel Clyne et les plus âgés milieux de terrain, James Milner (33 ans) et Adam Lallana (31 ans).