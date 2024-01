Samba Thioub rejoint Souleymane Ndiaye de la S2D

Mesdames et messieurs les responsables départementaux de la S2D

Mesdames et messieurs les journalistes

Chers camarades, frères et sœurs

Honorables invités

Il n’est un secret pour personne que le Sénégal est en pleine mutation et sa carte politique et diplomatique émerveille, partout dans le monde. En effet, avec le PSE et la bonne tenue de nos finances publiques, que des progrès enregistrés dans plusieurs domaines notamment socio-politiques, économiques et culturels. Pour accompagner notre candidat Amadou Ba pour la continuité de l’œuvre de son Excellence le Président Macky Sall. Nous avons choisi, en concertation et en parfaite accord avec la base, le parti Synergie pour le Développement Durable S2D du frère Souleymane Ndiaye.

En cette occasion solennelle, je déclare mon adhésion au parti S2D Synergie pour le Développement Durable, adhésion dans le dessein d’accompagner le frère Secrétaire Général Souleymane Ndiaye à massifier le parti.

Je tiens à remercier vivement le secrétaire général Souleymane Ndiaye pour sa disponibilité et sa générosité. Je l’ai moi-même choisi car c’est une personne dont la compétence, en termes de management, ne souffre d’aucun doute. Souleymane Ndiaye est très engagé dans les actions de développement et surtout pour l’ambition qu’il a pour la jeunesse et les femmes. Ce sont des hommes comme lui que notre pays a besoin pour accompagner l’émergence. Un homme rigoureux, compétent exclusivement au service de la communauté. A compter de ce jour mes camardes et moi travaillons à massifier le parti S2D pour le triomphe de la mouvance présidentielle et la victoire de notre candidat Amadou Bâ en février 2024

VIVE S2D

VIVE SOULEYMANE NDIAYE

VIVE BENNO BOKK YAAKAAR