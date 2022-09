Samuel Hunter gagne 10 000 dollars par mois en couchant avec des femmes

Samuel Hunter, de Sydney, travaille comme gigolo depuis deux ans.

Un gigolo australien a levé le voile sur son style de vie très glamour qui lui permet de gagner 10 000 dollars par mois en couchant avec jusqu’à sept femmes…

Samuel Hunter, originaire de Sydney, est souvent logé dans des hôtels cinq étoiles par ses riches clientes. Il a même récemment fait un voyage de dix jours à Phuket pour accompagner une femme dans une escapade exotique.

Le travailleur du sexe, âgé d’une quarantaine d’années, voit des femmes de tous horizons acquérir ses services, sa plus jeune cliente ayant tout juste 23 ans et la plus âgée 70 ans.

S’adressant en exclusivité au Daily Mail Australia, Samuel a déclaré que la série American Gigolo de Stan, avec Jon Bernthal, est « exacte » en ce qui concerne le caractère glamour de ce style de vie, car il est vraiment invité dans des hôtels de luxe par de belles femmes.

Samuel, qui n’a que des clientes féminines, est un gigolo à plein temps depuis deux ans. Tout en admettant qu’il a occupé des centaines d’emplois différents, notamment en travaillant pour un sex-shop et en écrivant des blogs pour une maison close, son intérêt pour le travail de gigolo a atteint son apogée lorsqu’il a commencé à travailler pour une organisation caritative appelée Touching Base, qui mettait les personnes handicapées en contact avec des travailleurs du sexe.

« J’ai commencé à me demander si je pouvais le faire ou non, mais cela fait maintenant deux ans et c’est tout ce que je fais. » Environ un quart des clients de Samuel sont mariés, et ce sont eux qui ont tendance à le réserver pour deux heures – au tarif de 600 dollars.

La plupart de ses clients ont une quarantaine d’années et sont des habitués, le réservant pour une nuit, voire plusieurs jours à la fois. « J’ai un corps de papa, donc la plupart des femmes qui m’apprécient ont 35 ans ou plus. Certaines d’entre elles fréquentent des hôtels cinq étoiles et des restaurants chics. En juillet…Lire la suite ici