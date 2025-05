«Sénégal Bi Nu Beug»…Barthélémy Dias lance son mouvement

Ce 28 mai 2025, Barthélémy Dias a officiellement lancé son mouvement politique, «Sénégal Bi Nu Beug», marquant un tournant dans sa carrière. L’ancien maire de Dakar propose un projet inclusif, réformateur et axé sur la justice sociale, qu’il présente comme un « pacte moral avec la nation ».

« À toutes ces âmes oubliées, brisées, mais debout malgré tout », Barthélémy Dias s’adresse ainsi aux marginalisés, aux victimes d’injustices et aux citoyens désabusés. «Sénégal Bi Nu Beug», traduit par « le Sénégal que nous aimons », se veut une réponse à la lassitude face aux promesses politiques non tenues et à la nécessité de restaurer le vivre-ensemble. « Ce mouvement n’est pas une machine électorale, mais un appel au réveil collectif. Il incarne un Sénégal partagé, non accaparé par une élite, non fracturé par la peur, la haine ou l’injustice », a-t-il déclaré face à la presse et ses militants.

Barthélémy Dias ne cherche pas à diriger, mais à guider. Il appelle les Sénégalais, « non pas des enfants parfaits, mais des enfants debout », à prendre leur destin en main. Il défend un Sénégal « plus juste, plus humain et plus libre », où la justice ne cède pas aux intérêts politiques et où l’équité et la vérité deviennent des piliers de l’action publique.

Dans un contexte où les partis politiques sont souvent perçus comme déconnectés, «Sénégal Bi Nu Beug» se présente comme une « promesse » plutôt qu’une structure partisane. « C’est un mouvement ouvert, inclusif, qui mise sur la participation populaire plutôt que sur la centralisation du pouvoir », explique Dias. Ancré dans les valeurs de vérité, d’équité et de liberté, il s’oppose à « la manipulation, le mensonge, la trahison et l’injustice ». Citant Beaumarchais, il affirme : « Quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages. »

Le projet de Barthélémy Dias répond aux fractures sociales, territoriales et générationnelles. Il invite à « construire, réparer et relever ensemble » un Sénégal blessé mais résilient. Cette ambition de réconciliation nationale s’appuie sur une exigence éthique et une volonté collective : redonner au peuple sa voix, sa dignité et sa place centrale dans la démocratie.

Reste à savoir si ce pacte trouvera un écho dans un pays en quête d’authenticité, de justice et de renouveau démocratique.