Sénégal–Kenya : Une démonstration historique des Lions (8–0)

Le Sénégal a écrasé le Kenya (8–0), offrant l’une des performances les plus impressionnantes de son histoire récente. Guidés par un Sadio Mané étincelant, auteur d’un triplé, et un Nicolas Jackson très inspiré, buteur à deux reprises, les Lions ont confirmé leur supériorité du début à la fin.

Dès les premières minutes, l’intention est claire. Sur un corner d’El Hadji Malick Diouf, Mané manque de peu l’ouverture du score. Ce n’était qu’un avertissement. Quelques instants plus tard, l’attaquant du Bayern Munich ouvre la marque après un numéro individuel de grande classe. Le Sénégal prend alors les commandes d’un match qu’il ne lâchera plus.

Le pressing sénégalais asphyxie rapidement les Harambee Stars. Ibrahima Mbaye récupère un ballon haut et sert le défenseur de West Ham venu conclure. Puis Abdoulaye Seck dépose une offrande à Nicolas Jackson, qui signe un doublé grâce à son sens du placement et sa vivacité.

Dans la profondeur, Mané devient intenable. Servi par une ouverture millimétrée de Kalidou Koulibaly, il s’en va battre une seconde fois le gardien kenyan, avant de transformer un penalty obtenu par Mbaye. Quelques secondes plus tard, une combinaison avec Jackson lui offre un nouveau but malgré un premier tir contré. Avec ce triplé, le deuxième de sa carrière en sélection, Mané marque encore davantage cette soirée.

Le Kenya, dépassé, ne profite que brièvement d’une perte de balle de Pape Gueye, sans jamais inquiéter Édouard Mendy. Les Lions dominent tous les secteurs du jeu et atteignent la pause avec un écart jamais vu dans leur histoire.