Sénégal : Lancement du premier appel public à l’épargne de 2026

Le Ministère des Finances et du Budget a annoncé ce jeudi le lancement du premier Appel Public à l’Épargne (APE) de l’année 2026. Cette opération porte sur une émission obligataire de l’État du Sénégal d’un montant cible de 200 milliards de FCFA.

Organisée avec l’appui de la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance, cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme et du Plan de financement de l’État pour 2026. Elle vise également à renforcer la profondeur et la dynamique du marché financier sous-régional.

La période de souscription est fixée du 26 février au 19 mars 2026. Les ressources mobilisées serviront à couvrir les besoins budgétaires de l’État pour l’exercice en cours, conformément aux autorisations parlementaires prévues par la Loi de finances initiale. Elles contribueront aussi au financement des priorités économiques et sociales inscrites dans l’agenda national de transformation.

Le gouvernement sénégalais appelle à l’engagement des citoyens, des investisseurs institutionnels et de l’ensemble des partenaires financiers afin de garantir le succès de cette opération collective.