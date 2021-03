Sénégal…Les véhicules administratifs bouffent plus de 27 milliards par an

Le chef de l’Etat est revenu sur sa volonté de rationaliser les dépenses publiques notamment en ce qui concerne les véhicules administratifs à travers le décret numéro 2020-474 du 19 février 2020 portant suspension de toute commande ou acquisition de véhicules administratifs.

Selon Les Echos, de 2012 à 2020, l’Etat sans les structures parapubliques, les collectivités territoriales et les sociétés nationales a dépensé 246 851 794 189 francs CFA pour l’acquisition, l’entretien et la réparation de véhicules et l’achat de carburant, soit une moyenne annuelle de 27,4 milliards de francs CFA.

C’est pourquoi, selon le journal, l’Etat a décidé de se désengager totalement dans le processus d’acquisition et de gestion des véhicules administratifs en termes de carburant, d’entretien, de réparation, d’amortissement et d’assurance.