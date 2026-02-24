Sénégalais condamnés au Maroc : La position du PM Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que l’État du Sénégal a entrepris toutes les démarches nécessaires pour défendre les supporters sénégalais incarcérés au Maroc. Selon lui, la situation pose question quant à l’équité du procès et à l’opportunité d’un appel.

Ousmane Sonko a comparé la situation à des incidents impliquant des supporters marocains lors des Jeux olympiques en France, jugeant les sanctions infligées aux Sénégalais disproportionnées. Il a appelé à un traitement équilibré de la situation, rappelant que l’amitié entre les deux pays doit être réciproque.

Le chef du gouvernement a indiqué que le Sénégal s’en réjouirait si le Roi du Maroc accordait une grâce, et que Dakar pourrait activer les accords permettant aux compatriotes condamnés de purger leur peine sur le territoire national. Il a toutefois rappelé le principe de souveraineté des États, appelant au calme et à la retenue.